ASK Loosdorf patzt bei SPU Hofstetten-G.

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 00:04

1. Klasse West-Mitte: Die SPU Hofstetten-G. verpasste dem ASK Loosdorf vor 75 Besuchern einen Dämpfer und gewann mit 3:2 gegen den Tabellenführer. Enttäuschung bei Loosdorf: Hofstetten, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch. Das Hinspiel war eine Demonstration des ASK Loosdorf gewesen, als man die Partie mit 8:0 für sich entschieden hatte.

Michael Grossmann sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (2./13./33.) aus der Perspektive der Sportunion Hofstetten-Grünau. Dabei hatten die Gäste nach 27 Minuten zweimal die Chance auf eigene Tore. Das Heimteam hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Die Messe schien für den ASK Loosdorf gelesen, als Elvis Dirvaru nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (59.). Markus Gruber schoss die Kugel zum 1:3 für die Gäste über die Linie (75.). Eigentor in der 78. Minute: Pechvogel Julius Sauprigl beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Loosdorf den 2:3-Anschluss. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der ASK Loosdorf noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der ASK Loosdorf am Ende nicht mehr.

Vierte Niederlage für den Meister

Die SPU Hofstetten-G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Sportunion Hofstetten-Grünau ist deutlich zu hoch. 61 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse West-Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Acht Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat die SPU Hofstetten-G. derzeit auf dem Konto. Hofstetten erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach 23 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für Loosdorf 55 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des ASK Loosdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 89 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die SPU Hofstetten-G. empfängt schon am Samstag den FC Ober-Grafendorf als nächsten Gegner. Schon am Freitag ist Loosdorf wieder gefordert, wenn SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus zu Gast ist.

1. Klasse West-Mitte: Sportunion Hofstetten-Grünau – ASK Loosdorf, 3:2 (3:0)

78 Eigentor durch Julius Sauprigl 3:2

75 Markus Gruber 3:1

33 Michael Grossmann 3:0

13 Michael Grossmann 2:0

2 Michael Grossmann 1:0

