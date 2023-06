Last-Minute-Remis gegen Gerersdorf/E: Heher wird zum Held des USC Mank

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:09

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel des USC Mank gegen den FCU Gerersdorf/E. gab es vor 200 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USC Mank bereits in Front. Andreas Zimola markierte in der vierten Minute die Führung per Elfmeter. In der 16. Minute brachte Alexander Dirnegger den Ball im Netz der Gastgeber unter und glich zum 1:1 aus. Marko Kolundzija verwandelten einen Strafstoß und machte in der 23. Minute das 2:1 des FCU Gerersdorf/E. perfekt. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Zimola seine Chance eines Penaltys und schoss das 2:2 (42.) für den USC Mank. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mario Reicher brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Gerersdorf über die Linie (59.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Jakob Heher zum 3:3 (93.) den USC Mank vor der Niederlage bewahrte. Schließlich gingen der USC Mank und der FCU Gerersdorf/E. mit einer Punkteteilung auseinander.

Sechs Tore, drei Elfmeter

Der USC Mank muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte dem USC Mank, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 28 Punkten steht der USC Mank auf Platz elf. Mit erschreckenden 62 Gegentoren stellt der USC Mank die schlechteste Abwehr der Liga. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den USC Mank zu besiegen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der FCU Gerersdorf/E. in der Tabelle auf Platz sechs. In den letzten fünf Partien riefen die Gäste konsequent Leistung ab und holten acht Punkte.

Am Freitag, den 09.06.2023 (19:30 Uhr) reist der USC Mank zum Sportclub Kirchberg an der Pielach, einen Tag später (17:30 Uhr) begrüßt Gerersdorf den FC Kapelln vor heimischer Kulisse.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – FCU Gerersdorf/E, 3:3 (2:2)

93 Jakob Heher 3:3

59 Mario Reicher 2:3

42 Andreas Zimola 2:2

23 Marko Kolundzija 1:2

16 Alexander Dirnegger 1:1

4 Andreas Zimola 1:0

