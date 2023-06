Unentschieden reicht Pottenbrunn und St. Pölten zum Klassenerhalt

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich die SKVg Pottenbrunn und SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus vor 400 Besuchern mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Pottenbrunn hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Mehr als eine halbe Stunde lang belauerten sich beide Mannschaften, doch die Gäste beendeten diese Phase mit der Führung. Laurent Gashi brachte den Gastgeber in der 31. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SC St.Pölten Union Landhaus, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Halbzeit zwei wollten die Gastgeber unbedingt erfolgreich sein, um die Klasse doch noch halten zu können. Alyas Hamkar traf dann auch zum 1:1 zugunsten der SKVg Pottenbrunn (53.). Am Schluss musste sich Pottenbrunn im direkten Duell mit SC St. Pölten mit einem Remis begnügen und auf wichtige Zähler im Abstiegskampf verzichten.

Beide bleiben erstklassig

Die SKVg Pottenbrunn hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt Pottenbrunn aber den Klassenerhalt sicher. Im Angriff der SKVg Pottenbrunn wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 40 erzielten Treffer dokumentieren. Pottenbrunn beendet die Saison mit einer Bilanz von acht Siegen, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen. Die SKVg Pottenbrunn verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

Dieses Mal entkam der Gast nur knapp dem Abstieg. Nach 26 Spielen steht SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus auf Platz 13. Im Angriff agierte SC St.Pölten Union Landhaus im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 47 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Meistens verließ SC St. Pölten den Platz als Verlierer, insgesamt 13-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur acht Siege und fünf Unentschieden. In den letzten fünf Partien rief SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 1:1 (0:1)

53 Alyas Hamkar 1:1

31 Laurent Gashi 0:1

