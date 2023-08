FC Purkersdorf siegt souverän gegen Ratzersdorf

Details Samstag, 26. August 2023 09:36

1. Klasse West-Mitte: Etwa 70 Besucher kamen nach Purkersdorf um das Spiel der 3. Runde zwischen dem FC Purkersdorf und dem SV Ratzersdorf mitzuverfolgen. Mit 1:4 verlor der SV Ratzersdorf am vergangenen Freitag deutlich gegen FC Purkersdorf.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Purkersdorf bereits in Front. Marko Djukic markierte in der ersten Minute die Führung. Der SV Ratzersdorf musste den Treffer von Mehmet Aydogan zum 2:0 hinnehmen (20.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Entscheidung nach einer Stunde

In ruhiges Fahrwasser brachte die Heimmannschaft sich, indem Dominik Reiss das 3:0 erzielte (60.). Wenige Minuten später verkürzte Ratzersdorf durch Fabian Köberl auf 1:3 (88.). Kurz darauf traf Moritz Gube in der Nachspielzeit für FC Purkersdorf (92.). Schlussendlich verbuchte FC Purkersdorf gegen den SV Ratzersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Purkersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Beim SV Ratzersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In dieser Saison sammelte der SV Ratzersdorf bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

FC Purkersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim Sportclub Kirchberg an der Pielach an. Einen Tag später empfängt der SV Ratzersdorf den SV Karlstetten/Neidling.

1. Klasse West-Mitte: FC Purkersdorf – SV Ratzersdorf, 4:1 (2:0)

92 Moritz Gube 4:1

88 Fabian Koeberl 3:1

60 Dominik Reiss 3:0

20 Mehmet Aydogan 2:0

1 Marko Djukic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.