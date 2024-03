SCU St. Georgen/Ybbsfeld: „Das haben wir in den ersten beiden Spielen vermissen lassen“

1. Klasse West

Details Dienstag, 26. März 2024 09:13

Der SCU St. Georgen am Ybbsfelde hat sich nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Begegnungen in der Rückrunde der 1. Klasse West am jüngsten Spieltag endlich belohnt und einen 1:0-Erfolg über Biberbach eingefahren. Der aktuell in Abstiegsgefahr befindliche SCU hat damit einen wichtigen Schritt gemacht und dürfte sich nun justiert haben. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Stefan Gutenbrunner, dem Sektionsleiter des Vereins, über die aktuelle Situation gesprochen. Auch wurden die Ziele sowie der nächste Gegner thematisiert.

Ligaportal: Herr Gutenbrunner, wie fällt Ihre Bilanz zum Rückrundenauftakt, konkret zu den ersten drei Spielen der Mannschaft, aus?

Stefan Gutenbrunner: Wir hatten jetzt drei Spiele und haben nun am Wochenende das erste Mal gewonnen, konkret gegen Biberbach. Die ersten beiden Spiele waren nicht zufriedenstellend, das war vielleicht auch ein Thema der Einstellung, es sind aber generell viele Faktoren zusammengekommen, die jetzt nicht für uns gesprochen haben. Der eine oder andere hatte nicht seine Höchstform, dadurch waren wir bis dato nicht so zufrieden. Jetzt, wo wir den ersten Sieg einfahren konnten, hoffen wir, dass es so weitergeht, dass wir weiterpunkten.

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Vorbereitung ein?

Stefan Gutenbrunner: Mit der Vorbereitung waren wir sogar sehr zufrieden, wir haben kein einziges Spiel verloren, vielleicht war das mitunter auch der Grund, dass wir geglaubt haben, es geht von alleine und sind deswegen so in die Meisterschaft gestartet. Man weiß natürlich, dass die Vorbereitung etwas anders ist als die Meisterschaft.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr gesetzt?

Stefan Gutenbrunner: Wir sind eine junge Mannschaft, logischerweise wollen wir uns festigen und die Liga halten. Das ist unser Hauptziel, dass wir wirklich so viele Punkte wie möglich machen. Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft und wollen schauen, dass wir über die nächsten Jahre mit dieser Mannschaft erfolgreich sein können. Nun ist Ziel Nummer eins oben zu bleiben und in der Zeit möglichst viele Punkte zu holen, ein anderes Ziel gibt es in dem Sinne bei uns nicht.

Ligaportal: Noch ein Wort zum nächsten Gegner, wie schätzen Sie die Aufgabe ein?

Stefan Gutenbrunner: Gegen Aschbach müssen wir, wie zuletzt gegen Biberbach, unsere Grundtugenden an den Tag legen, das haben wir in den ersten beiden Spielen vermissen lassen – den letzten Einsatz, den Siegeswillen. Wenn wir das gegen Aschbach an den Tag legen, ist auch dort was möglich, auch wenn sie einen relativ guten Saisonstart hingelegt haben. Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist das eine offene Partie, dann ist da sicher auch etwas zu holen in Aschbach.

