Union Haag versucht, die eigenen Abgänge möglichst eins zu eins zu ersetzen

Die Union Haag hat in der 1. Klasse West letzten Endes eine eher durchschnittliche Saison absolviert. Die Mannschaft von Trainer Manuel Schönberger hatte keine allzu großen Ausreißer nach unten, der große Wurf ist andererseits auch nicht gelungen. Am Ende stand Platz acht zu Buche. Ligaportal hat die Gelegenheit der Sommerpause genutzt und mit dem Coach über die abgelaufene Spielzeit gesprochen. Im Zuge der Unterhaltung wurde aber auch auf die in wenigen Wochen anstehende kurze Sommervorbereitung, das Gesicht des Kaders für die kommende Spielzeit sowie Verbesserungsmöglichkeiten Bezug genommen.

Ligaportal: Herr Schönberger, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Manuel Schönberger: Naja, unter dem Strich sind wir ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, bzw. hinter dem, was wir uns vorgenommen hätten. Im Großen und Ganzen aber muss man sagen, dass wir drei Kreuzbandrisse hatten und ein Spieler im Winter aufgehört hat. So haben wir die Sache trotzdem halbwegs gut gemeistert in der Rückrunde.

Ligaportal: Wie wird der Fahrplan für die kurze Vorbereitung im Sommer aussehen, wird es beispielsweise bestimmte Events geben?

Manuel Schönberger: Events wird es keine geben, wir haben dafür einen Haufen Vorbereitungsspiele, der Sommer ist ansonsten aber eh relativ kurz, zumal wir Anfang August ja wieder Meisterschaft spielen. Wir werden drei, vier Mal in der Woche trainieren und am Wochenende ein Spiel absolvieren, eines haben wir auch einmal unter der Woche.

Ligaportal: Wie weit ist man, was die Planung des Kaders für die nächste Saison betrifft, mit den bestehenden Spielern bzw. mit etwaigen Neuzugängen?

Manuel Schönberger: Es gibt bereits drei Abgänge, die müssen wir ersetzen, zumal es sich schon um gute Spieler handelt. So werden uns zwei Flügelzangen verlassen und der Tormann. Hier müssen wir schauen, dass wir sie qualitativ annähernd ersetzen können.

Ligaportal: Ist man letzten Endes also auf der Suche nach positionsgetreuen Transfers, oder ist darüber hinaus Weiteres geplant?

Manuel Schönberger: Darüber hinaus ist nichts geplant, wir schauen wirklich, dass wir die Leute eins zu eins ersetzen können, diesbezüglich ist aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts unter Dach und Fach, können wir noch nichts vermelden.

Ligaportal: Sie haben eingangs angesprochen, dass man die Ziele nicht ganz erreichen konnte. In welchen Bereichen kann man sich noch steigern, wo will man besser werden?

Manuel Schönberger: Wir werden darauf schauen, dass wir hinten ein bisschen kompakter werden. Wir schießen extrem viele Tore, bekommen aber auch zu viele. So gilt es für uns, die Defensive zu stabilisieren, damit wir weniger Gegentore bekommen.

