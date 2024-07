USC Biberbach: Sektionsleiter Maximilian Kneifel im Interview über den USC Biberbach

1. Klasse West

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 11:24

Der USC Biberbach konnte in der 1. Klasse West eine beeindruckende Leistung in der Saison 2023/24 zeigen und auf dem dritten Platz abschließen. Sektionsleiter Kneifel will nun den Schwung mitnehmen und in der kommenden Spielzeit erneut überzeugen. Er erläutert die Gründe für den Trainerwechsel und beschreibt die Neuzugänge und deren potenzieller Einfluss auf die bevorstehende Meisterschaft.

Ligaportal: Herr Kneifel, wie zufrieden ist man mit der Leistung des USC Biberbach in der vergangenen Saison in der 1. Klasse West?

Herr Kneifel: Wir waren zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Ich denke, dass man sich über einen dritten Platz nicht beschweren kann. Wir haben zum Schluss acht Spiele in Folge gewonnen. Nun wollen wir natürlich diesen Schwung in die Vorbereitungsspiele und bestenfalls auch in die neue Saison mitnehmen.

Ligaportal: Will man nun nach dem dritten Platz mehr erreichen oder welche Ziele verfolgt man ansonsten in Biberbach?

Herr Kneifel: Unser letzter Trainer hat aufgrund privater Gründe die Zusammenarbeit mit uns beenden müssen und somit haben wir diesen Posten neu besetzen müssen. Wir hoffen, dass wir nun neue Impulse setzen und uns noch weiter verbessern können. Eine fixe Platzierung im Vorfeld abzugeben, ist nicht wirklich möglich. Ich denke, dass einige Verein den Anspruch haben, Meister zu werden, aber es ist alles möglich. Einen Meister kann man nicht planen, ein Meistertitel passiert einfach.

Ligaportal: Wurde der USC Biberbach im Transferfenster aktiv und musste man Abgänge in Kauf nehmen?

Herr Kneifel: Uns haben insgesamt drei Spieler verlassen, aber diese haben in den letzten Spielen verletzungsbedingt nicht mehr gespielt. Somit gehen wir sozusagen mit 90% vom Kader aus dem Vorjahr in die neue Saison. Es freut uns sehr, dass manche Langzeitausfälle, wie beispielsweise unser Kapitän, wieder zurückkommen und somit mehr als nur eine Alternative sein werden. Weiters mussten wir unseren zweiten Tormann ersetzen und auch ein Legionär wurde noch angemeldet. Man wird sehen, inwiefern dieser auch zum Einsatz kommen wird.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der Leistung aus den vergangenen Vorbereitungsspielen?

Herr Kneifel: Wir haben bei uns in der Region sozusagen einen Cup ins Leben gerufen, bei dem die Vereine aus Seitenstetten, St. Peter, Mauer und Biberbach gegeneinander spielen. Somit hatten wir zwei gute Tests gegen sehr gute Gegner und können einiges aus den Partien mitnehmen. Wir wissen jetzt was gut funktioniert hat und wo wir uns noch verbessern können.

