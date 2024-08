SU Aschbach: "Sind jetzt sicher nicht mit dem Ziel gestartet, unbedingt Meister werden zu wollen"

1. Klasse West

Nach drei gespielten Runden ist der Blick auf die Tabelle der 1. Klasse West aus Sicht der Sportunion Aschbach ein recht erfreulicher. Die Mannschaft von Trainer Ing. Engin Güclü liegt mit sieben Punkten auf Platz zwei, ist – da Petzenkirchen und Neumarkt bis dato ein Spiel mehr absolviert haben – sogar geheimer Tabellenführer. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Engin Güclü über den gelungenen Start, Stärken und Schwächen seiner Mannschaft sowie den nächsten Gegner zu plaudern.

Ligaportal: Herr Ing. Güclü, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Engin Güclü: Grundsätzlich können wir uns nicht beschweren, bei sieben Punkten aus drei Spielen. Wir sind nach drei Runden damit ungeschlagen, das Fazit fällt daher auf jeden Fall sehr positiv aus. Natürlich ist es für uns umso wichtiger, einen guten Start zu haben, zumal wir jetzt noch zwei weitere Wochen vor zwei schwierigen Spielen stehen, nach denen man so ein wenig ein erstes Resümee ziehen kann, ob man oben mitspielen kann oder nicht. Mit Allhartsberg und Petzenkirchen haben wir jetzt zwei schwierige Partien vor uns, wir sind gut vorbereitet und möchten uns nach den ersten fünf Runden auch oben etablieren.

Ligaportal: Wo sehen Sie derzeit die Stärken bzw. Schwächen Ihrer Mannschaft?

Engin Güclü: Ein jedes Spiel hat natürlich eine eigene Geschichte. Es gibt Partien, wo wir uns defensiv verbessern müssen und auch Spiele, wo wir uns offensiv oder im Mittelfeld verbessern sollen, es ist schwierig, hier eine Aussage zu treffen. Wichtig ist, dass die Kompaktheit passt, grundsätzlich haben wir nun eine solche in der Mannschaft gefunden, und mit meinen 14, 15 Kampfmannschaftsspielern sind wir auf jeden Fall gut dabei.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich intern gesteckt?

Engin Güclü: Intern haben wir uns als Ziel gesetzt, im oberen Drittel mitzuspielen bzw. einen gesicherten Platz zu haben, heißt weit weg vom Abstieg, das war unser Saisonziel. Wir sind jetzt sicher nicht mit dem Ziel gestartet, unbedingt Meister werden zu wollen oder was auch immer. Aber das obere Drittel ist das Ziel, da sind wir jetzt nach drei Runden eh gut dabei.

Ligaportal: Noch ein Blick auf das nächste Spiel, welche Art von Aufgabe wartet hier?

Engin Güclü: Naja, Allhartsberg ist immer ein schwieriger Gegner. Erstens haben sie sehr gute eigene Spieler, dazu grundsätzlich eine sehr gute Mannschaft, was sie eigentlich Jahr für Jahr beweisen. Von dem her wird es natürlich schwierig, auch weil sie eine gewisse Erfahrung in der 1. Klasse mitbringen. Drei Punkte sind das Ziel, ich glaube, wir haben die Mannschaft und die Stärke dazu, Allhartsberg schlagen zu können.

