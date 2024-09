FCU Winklarn: Saisonstart verhalten, aber der Weg stimmt

1. Klasse West

Der FCU Winklarn hat in der 1. Klasse West einen soliden, aber nicht überragenden Start in die neue Saison hingelegt. Die bis dato eroberten acht Punkte aus fünf Spielen muss man jedoch freilich in einem breiteren Kontext sehen, so brachte unter anderem der Trainerwechsel neue Ansätze, die die Mannschaft zum Teil noch verinnerlichen muss. Ligaportal hat diese spannende Konstellation im Rahmen der wöchentlichen Berichterstattung über die Liga zum Anlass genommen, um mit Harald Wunner, dem sportlichen Leiter des Vereins, ausführlich zu sprechen.

Ligaportal: Herr Wunner, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Harald Wunner: Durchwachsen, muss ich sagen. Wir haben ein paar Verletzte und das erste Spiel gegen Neumarkt verloren, das zweite gegen Biberbach dann gewonnen, das war aber ziemlich ausgeglichen. Dann haben wir in Haag 1:1 gespielt und Kematen daheim 4:0 geschlagen. Im Großen und Ganzen läuft es noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, es wird aber hoffentlich werden.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken bzw. Schwächen in der Mannschaft?

Harald Wunner: Spielerisch sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Wir hatten einen Trainerwechsel, vorher Zellhofer, der sehr viel wert auf das Spielerische gelegt hat, und Cosmin trainiert ganz anders, legt mehr Wert darauf, dass sie körperlich fit sind und schon auch auf das Spielerische, aber wir sagen jetzt nicht, dass wir jeden Ball hinten rausspielen wollen. Das ist jetzt die große Umstellung, wo wir noch nicht so weit sind, aber wir sind auf dem Weg da hin, wo wir hinwollen.

Ligaportal: Welchem Saisonziel geht man denn konkret nach?

Harald Wunner: Für die ganze Saison sage ich mal unter den ersten Drei. Wir haben voriges Jahr um den Meister mitgespielt, wären vor zwei Jahren fast abgestiegen. Wir haben schon einen großen Kader, haben uns schon verstärkt, und das Ziel ist unter den ersten Drei zu sein.

Ligaportal: Wie sieht es mit Blick auf den Gesamtverein aus, wie geht es euch im Jugend- und U23-Bereich?

Harald Wunner: Wir haben eine große Jugend, ich glaube an die 105 Kinder, wir sind auf einem guten Weg, haben von der U7 bzw. U18 bis zur U13 alles besetzt. Die U15 wurde jetzt von der U23 aufgenommen und die Jüngeren sind in eine Spielgemeinschaft gekommen. Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Nachwuchs sehr zufrieden, und mit der U23 passt es auch, da haben wir jetzt ein paar Jungs eingebaut – wir sind alles in allem momentan auf dem richtigen Weg, dort hin, wo wir hinwollen, und ob wir das Ziel erreichen, werden wir sehen.

