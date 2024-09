Sportunion Allhartsberg: „Sind sehr gut drauf, aber ein bisschen was fehlt“

1. Klasse West

Details Mittwoch, 25. September 2024 10:45

Die Sportunion Allhartsberg hat in der überaus spannenden 1. Klasse West bis dato ganz ordentlich performt. Die Mannschaft von Trainer Frane Zefi holte aus den ersten sieben Partien elf Punkte, was im Moment immerhin für Platz drei reicht und für die zuvor angesprochene Ausgeglichenheit der Liga spricht. Selbst Tabellenführer Winklarn holte „nur“ zwölf Punkte aus den ersten sieben Partien, ein Punkteschnitt von 1,71 pro Spiel reicht in dieser Staffel somit im Augenblick tatsächlich für Platz eins. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Markus Hörndler, dem sportlichen Leiter der Allhartsberger, gesprochen.

Ligaportal: Herr Hörndler, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Markus Hörndler: Mit der Punkteanzahl sind wir nicht ganz zufrieden, weil wir einfach eine höhere Ausbeute haben könnten. Wir sind spielerisch wiederum zum Teil zufriedener, hatten ein paar wirklich gute Spiele, aber den Sieg nicht einfahren können. Wir haben nun zwar kein einziges Spiel verloren, was zeigt, dass wir sehr gut drauf sind, aber ein bisschen was fehlt. Wir sehen also schon mehr Potenzial in der Mannschaft.

Ligaportal: Was hat schon gut geklappt, und welche Bereiche sind ausbaufähig?

Markus Hörndler: Wir haben sehr viele 100-prozentige Torchancen, spielen sehr gut nach vorne, machen aber die Tore nicht. Wir haben auch ein, zwei billige Gegentore gekriegt, wo wir einfach um die Früchte umgefallen sind. Spielerisch aber ist es positiv und gegenüber dem Vorjahr sind wir trotzdem stabiler geworden. Wir haben auch schlechtere Phasen dabei, aber nicht das ganze Spiel über, daher haben wir heuer auch noch nicht verloren. Die Entwicklung ist da zu sehen, wir sind eine junge Mannschaft und wollen den nächsten Schritt gehen.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich in Allhartsberg verschrieben?

Markus Hörndler: Die Liga ist sehr stark, und jedes Spiel ist wirklich sehr spannend, dafür bürgen auch die vielen Derbys. Unser Saisonziel ist es, einfach möglichst viele Punkte zu holen, guten Fußball zu spielen und die Früchte zu ernten. Dann sieht man, was rauskommt, aber sicher eher im vorderen Bereich.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwarten Sie am kommenden Spieltag?

Markus Hörndler: Wir spielen gegen Euratsfeld, das ist sicherlich ein spannender Gegner, bei dem in den letzten Wochen Spieler retour gekommen sind. Das wird sicherlich ein spannendes Derby auf Augenhöhe, wir sind aber heimstark und hoffen, dass wir die Lehren aus den letzten Spielen ziehen konnten unsere Offensive die Tore macht, dann bin ich sehr zuversichtlich, aber das ist sicher ein ganz interessanter Gegner, der vor der Saison sicherlich ganz vorne mitspielen wollte. Punktemäßig sind wir nun ziemlich gleich, das wird sicher ein spannendes Duell werden.

