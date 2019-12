Verstärkung für die Offensive - Waidhofen will weiter ganz vorne mitmischen

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 20:49

SG Waidhofen/Ybbs startete mit zwei Remis in die Saison 2019/20, die Mannschaft etablierte sich mit einer langen ungeschlagenen Serie in den oberen Gefilden der 1. Klasse West. Erst im Finish der Herbstrunde musste man die einzigen zwei Niederlagen hinnehmen, mit 23 Punkten landete der Verein zur Halbzeit der Meisterschaft auf Rang 2. "Die Hinrunde war nicht so schlecht, die Punkteausbeute hätte aber besser sein können. Insgesamt sind wir mit dem zweiten Platz zufrieden. Wir haben eine gute Mannschaft, die im Großen und Ganzen funktioniert hat, im Defensivbereich müssen wir uns noch stabilisieren, da haben wir uns manchmal zu unroutiniert angestellt", lautet eine erste Herbstbilanz des sportlichen Leiters Matthias Pialek.

Fabian Preuer kommt von Oed/Zeillern

"Taktisch waren wir in der Hinrunde schon ganz gut, da kann man sich aber immer verbessern. Bei der Chancenverwertung gibt es bei uns auch Steigerungspotential, wir haben in der Winterpause auch darauf reagiert und holten mit Fabian Preuer einen neuen Stürmer. Der 26-jährige spielte schon in Gaflenz und zuletzt bei Oed/Zeillern, er hat bewiesen, dass er immer für ein Tor gut ist", gibt Pialek auch den ersten Transfer bekannt. Zudem kehrte Sebastian Lagler nach einer Weltreise zurück, der Langzeitkapitän von Waidhofen ist im Frühjahr wieder dabei und man erwartet sich von ihm laut dem sportlichen Leister einiges. Für die Innenverteidigung könnte auch noch ein Spieler zur Mannschaft geholt werden, sonst bleibt der Kader gleich und auch die verletzten Spieler sind im Frühjahr wieder einsatzbereit.

Derzeit trifft sich die Mannschaft des Tabellenzweiten der 1. Klasse West einmal pro Woche in der Halle, Mitte Jänner startet Waidhofen mit der Vorbereitung und man trainiert auf dem eigenen Kunstrasenplatz. Sieben bis acht Testspiele sind in der Folge geplant, dabei trifft man auch auf Teams der 2. Landesliga und Gebietsliga. Angesprochen auf die Ziele seines Vereins für die danach startende Rückrunde meint Matthias Pialek zum Abschluss des Interviews: "Ich denke, dass es in der Liga auch im Frühjahr sehr eng zugehen wird. Einen Titel kann man nicht im voraus planen, wir glauben aber schon, dass wir ein Kandidat für den ersten Platz sind. Wir haben ein kompaktes, starkes Team, das ganz vorne mitspielen kann."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten