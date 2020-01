Sensationelle Hinrunde - Herbstmeister St. Georgen sieht sich nicht als Favorit auf den Titel

Details Freitag, 31. Januar 2020 09:59

Mit einer Niederlage gegen Winklarn und einem Remis gegen Waidhofen startete SCU St. Georgen/Y. in die Herbstmeisterschaft der 1. Klasse West, danach kam die Mannschaft immer besser in die Gänge und verlor bis zur Winterpause nur mehr gegen Hausmening. Acht volle Erfolge stehen zur Halbzeit der Meisterschaft am Konto des Vereins, mit 27 Zählern holte man sich den Herbstmeistertitel. "Die Hinrunde war sensationell, wir hatten im Sommer personell abgebaut, waren aber dennoch sehr erfolgreich. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert und zusammengespielt, daraus resultierten viele Punkte. Unser Team hat gute Matches abgeliefert und der Herbstmeistertitel war am Ende auch verdient. Es gehört natürlich auch das notwendige Glück dazu, so ein Herbst war für uns nicht zu erwarten", schildert Sektionsleiter Johann Aigner die extrem positiven letzten Monate.

Schwerpunkt im taktischen Bereich

"Das Teamwork und die Kameradschaft waren in der Hinrunde top, das Trainer-Team sowie auch die Mannschaft haben toll gearbeitet und dies war am Ende der Grund für den Erfolg", ergänzt Aigner. Seit 22. Jänner befindet sich der Herbstmeister in der Vorbereitung auf das Frühjahr, man geht ruhig und besonnen ins Mannschaftstraining und sieben Testspiele sind in den kommenden Wochen geplant. Man will körperlich wieder in Schuss kommen und der Spielertrainer von St. Georgen sieht laut dem Sektionsleiter noch im taktischen Bereich Potential bei der Mannschaft.

Der Kader für die Rückrunde blieb fast unverändert, für die U23 wurde von Steinakirchen Anton Danzer geholt. Raphael Kowarik wechselte auf der anderen Seite in die 2. Klasse zu Gresten. Zudem kommen wieder junge Spieler nach, zwei, drei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs sollen langsam an die Kampfmannschaft herangeführt und der Kader damit wieder größer werden.

"Wir hoffen, dass wir die Leistungen aus dem Herbst auch im Frühjahr bestätigen können und uns als Mannschaft weiterentwickeln, Favoriten auf den Titel sind aber andere", gibt Johann Aigner die Ziele seines Vereins für die kommenden Monate bekannt. Der Sektionsleiter von St. Georgen antwortet zudem auf die Frage nach den Meisteranwärtern in der 1. Klasse West: "Für mich ist Waidhofen eindeutig der Favorit auf die Meisterschaft, sie haben sich im Winter noch einmal qualitativ gut verstärkt, starke Zugänge geholt und zeigen, dass sie unbedingt aufsteigen wollen."

