Alle Spieler fit - Pöchlarn bereitet sich mit zwei Tests auf eigener Anlage für Rückrundenstart vor

Details Dienstag, 10. März 2020 15:29

Die Herbstsaison von SV Pöchlarn war zweigeteilt, während man mit der ersten Phase durchaus zufrieden sein konnte, sammelte die Mannschaft in den letzten fünf Runden nur mehr drei Punkte ein. Der Remiskönig des Herbstes startet von Rang 8 in die Rückrunde der 1. Klasse West. In der Winterpause verzeichnete der Verein mehrere Abgänge, Dominik Fertl wechselte zu Leonhofen, Manuel Kaufmann sowie sein Vater Roland gingen zu Krummnussbaum Auf der anderen Seite trug sich Sameh Cherif an, der Tunesier spielte zuletzt bei Emmersdorf, hatte eine Pause eingelegt und wurde für ein halbes Jahr ausgeliehen.

Vier Testspiele absolviert

Am 10 Februar startete Pöchlarn in die Vorbereitung auf das Frühjahr, in der Zwischenzeit wurden auch vier Testmatches absolviert. Die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Pottenbrunn und Loosdorf gingen 3:5 verloren. "Bei diesen Test hatten wir nicht alle Spieler zur Verfügung und die Legionäre waren nicht immer da. es gab auch krankheitsbedingte Ausfälle und manche Spieler fehlten aufgrund eines Urlaubs. Wir haben bei den beiden Partien zehn Tore kassiert, mussten dabei in der Defensive immer mit einer anderen Aufstellung spielen. In der Offensive kreierte mein Team Möglichkeiten, wir haben sie teilweise nicht genutzt", erklärt Trainer Wolfgang Reissner.

Beim dritten Test gegen Erlauf setzte sich Pöchlarn klar mit 5:0 durch, dabei hätte man laut Reissner auch zehn Treffer erzielen können. Andererseits ließ man auch Chancen zu, daran wurde gearbeitet. Letztes Wochenende folgte das erste Spiel auf Rasen, daheim traf Pöchlarn auf Ober-Grafendorf und verlor 0:2. "Unsere erste Halbzeit war gut, wir erarbeiteten uns gute Gelegenheiten, die der Tormann aber zunichtemachte. In der Schlussphase bekamen wir die beiden Gegentreffer", so der Coach des Tabellenachten. Der letzte Test und Generalprobe vor Beginn des Frühjahres findet am kommenden Samstag wieder auf eigener Anklage gegen Karlstetten statt. Da Pöchlarn das erste Rückrundenspiel zu Hause gegen Waldhausen bestreitet, dienen die beiden letzten Tests dazu, sich optimal auf die Gegebenheiten vorzubereiten.

30 Punkte-Marke als kurzfristiges Ziel

In den letzten zwei Trainingswochen holt sich Pöchlarns Truppe in den Bereichen Schnelligkeit, Spielformen und Torabschluss den Feinschliff, im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte meint Wolfgang Reissner: "Bis auf keine Blessuren sind alle Spieler fit und das ist sehr positiv. Wir müssen uns auf ein beinhartes Frühjahr einstellen, es ist ja möglich, dass bis zu vier Vereine absteigen und in der Klasse ist alles eng beisammen. Ein guter Start ist wichtig und wir wollen so schnell wie möglich die 30-Punkte-Marke erreichen."

