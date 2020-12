1. Klasse West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:38

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Manuel Pichler (SV Gottsdorf)

Endergebnis:



1. Manuel Pichler (SV Gottsdorf / 1558 Stimmen)

2. Thomas Mensing (Waidhofen/Ybbs / 787 Stimmen)

3. Jonas Reitner (Union Haag / 376 Stimmen)

4. Edin Bratic (Union Allhartsberg / 275 Stimmen)

5. Roland Wimmer (SCU St. Georgen/Y. / 105 Stimmen)

6. Christopher Ledinger (ASK Hausmening / 65 Stimmen)

7. Christoph Schmidinger (Krummnussbaum / 48 Stimmen)

8. Helmut Schmidinger (Krummnussbaum / 44 Stimmen)

9. Simon Pichelmann (SV Gottsdorf / 35 Stimmen)

10. Harald Unterbuchschachner (Waidhofen/Ybbs / 33 Stimmen)