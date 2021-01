Waidhofen dominiert die Liga und strebt den Aufstieg an

Details Mittwoch, 27. Januar 2021 10:03

Die SG Waidhofen war im Herbst der 1. Klasse West das Maß aller Dinge. Nach zehn Runden hält man beim Punktemaximum von 30 Punkten und wies die Konkurrenz eindrucksvoll in die Schranken. Wenig verwunderlich, zeigte sich auch der sportliche Leiter, Matthias Pialek erfreut. "Bis auf das Thema Corona war es eine Top-Saison und man kann nichts Negatives finden. Wir haben eine super Mannschaft, die bislang alles richtig gemacht hat", so Pialek einleitend.

Die Dominanz der SG Waidhofen zeigen alleine schon die nackten Zahlen und auch Pialek sieht seine Mannschaft in dieser Liga einzigartig. "Wahrscheinlich ist diese Mannschaft einfach zu gut für diese Liga", trifft es der sportliche Leiter wohl auf den Punkt und bestätigt das, was auch die Trainer und Verantwortlichen der Konkurrenz mitteilten. Ein negtaiver Punkt in dieser Saison war natürlich der Abbruch und die vielen Einschränkungen für die Vereine. "Zum Glück waren wir nicht wirklich betroffen und haben nur ein Spiel ohne Zuschauer auswärts bestreiten müssen. Die Entscheidung für den Abbruch war natürlich verständlich, denn die Gesundheit aller geht nunmal vor", so Pialek zum Thema Corona.

Der Weg Richtung Titel

Nicht nur aufgrund der Ausgangslage geht die SG Waidhofen natürlich als klarer Favorit ins Rennen, sollte es zu einer Fortsetzung der Meisterschaft kommen. Diesbezüglich gibt es von Vereinsseiten aber keine personellen Änderungen. "Der Kader bleibt so wie er ist im Großen und Ganzen. Ein oder zwei Spieler werden uns verlassen aber der Kader ist groß genug. Wir sind sicher nicht gezwungen etwas zu tun", so Pialek zum Thema Personal. Auf die letzte Frage nach den Zielen hatte der sportliche Leiter eine klare Antwort parat. "Unser Ziel bleibt ganz klar der Titel und der damit verbundene Aufstieg, zeigt sich Pialek logischerweise optimistisch. Auf dem Weg dort hin kann sich die Mannschaft wohl nur selbst schlagen und sollte am Ende völlig zurecht ganz oben stehen.