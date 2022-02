FCU Neustadtl leitet Generationswechsel ein

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 10:18

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Milan Krenn, Trainer des FCU Neustadtl, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse West nach sechs Siegen, vier Remis und drei Niederlagen mit 22 Punkten auf Rang fünf. Krenn hat dabei für die Frühjahrssaison neben einem gesicherten Mittelfeldplatz einen klaren Plan: "Wir wollen die jungen Spieler einbauen. Das ist nicht nur ein persönliches Ziel von mir, sondern ein Ziel für das unser gesamter Verein arbeitet."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Milan Krenn: "Wir können sehr zufrieden sein. Seit Gründung des FCU war es der bisher beste Saisonstart. Unser internes Ziel lautete 25 Punkte: Dies haben wir zwar leider nicht erreicht, aber wir sind sehr froh über den Tabellenplatz unter den Top 5. Einige Spiele ärgern mich heute noch, da wir Punkte liegen haben lassen. Auf der anderen Seite sind auch einige Punkte glücklich, aber nicht unverdient am Berg geblieben. Grundsätzlich haben wir den ersten Schritt betreffend Generationswechsel durchzogen und konnten sehr viele Stamm- und Qualitätsspieler ersetzen mit jungen, teils unbekannten Spielern und das freut uns besonders. Das ist, dass was wir wollen: Junge Spieler aus der Region und aus den eigenen Reihen, wie derzeit unsere Spieler aus der U16 zunächst in die U23 und dann später in die Kampfmannschaft einbauen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Krenn: "Die Stimmung ist top. Wir sind eine richtige gute Einheit geworden am Platz und außerhalb. Die Stimmung zwischen jungen und alten Spielern ist sehr gut: Jeder hat seine Rolle gefunden. Auch zwischen Vorstand und Trainer-Team wird sehr viel zusammen abgesprochen, abgestimmt und immer im Sinne des Vereins entschieden. Wir haben es auch geschafft mit der Jugendarbeit die sehr gut durchgeführt wird, eine Plattform für die Weiterentwicklung der Jungs zu finden. So sind meine beiden U16-Trainer Erwin Berger und Wolfgang Salzmann ein Bestandteil des Trainer-Teams in der U23 und der Kampfmannschaft. So schaffen wir es auch, dass junge Spieler aus der U16 eine Bezugsperson am Platz haben. Zusätzlich habe ich mit meinem Co-Trainer Lukas Krahofer einen super Typen auf der Seite, der einen sehr guten Job macht und sehr gut zu den jungen Spielern passt."

"Ein Platz im gesicherten Mittelfeld: Dafür werden wir alles geben"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Krenn: "In der Kampfmannschaft gibt es nur einen Zugang: Michael Lochner kommt zu uns und ich freue mich Michael 'aufn Berg' begrüßen zu dürfen. Vom Spielertyp her genau das, was wir suchen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Krenn: "Auch wir hatten Verletzungen. Ich muss jedoch festhalten, dass wir kaum Muskelprobleme bzw. Muskelverletzungen gehabt haben. Dies ist ein Zeichen für mich, dass wir in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet haben. Mit Michael Taurer (Rippenprellung), Marcel Tenschert (Meniskus) und Christoph Haunschmid (Fersenprellung) hatten wir leider zu viele verletzte Stamm- und Führungsspieler. Dazu kommen noch Spieler, die beruflich das eine oder andere Mal nicht dabei sein konnten."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Krenn: "Derzeitiges Ziel ist es die Jungs gesund und fit in die Rückrunde zu bringen. Dazu wollen wir die jungen Spieler einbauen. Das ist nicht nur ein persönliches Ziel von mir, sondern ein Ziel für das unser gesamter Verein arbeitet. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist unser Ziel und dafür werden wir alles geben und uns bestens dafür vorbereiten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Krenn: "Nein, davon gehe ich nicht aus."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Krenn: "Waidhofen an der Ybbs wird es machen, sie haben für mich die beste Qualität in der Mannschaft. Aber auch Winklarn kann durchaus aus der Warteposition noch für eine Überraschung sorgen. Nicht zuletzt darf man den ASK Lisec Hausmening nicht vergessen: Der Kader hat Qualität und wenn die Jungs auch noch fit werden, dann kann alles passieren."