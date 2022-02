Union Allhartsberg setzt auf Integration junger Spieler

Details Samstag, 05. Februar 2022 11:12

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Jürgen Waser, Sektionsleiter der Union Allhartsberg, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Niko Saric überwintert dabei in der 1. Klasse West nach fünf Siegen, vier Remis und vier Niederlagen mit 19 Punkten auf Rang sechs. Waser betont dabei vor der Frühjahrssaison: "Wir wollen uns natürlich nach oben verbessern. Aber oberste Prämisse ist die Weiterentwicklung der Mannschaft und Integration einiger junger Spieler in die Kampfmannschaft."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Jürgen Waser: "Nach einem etwas holprigen Start haben wir den Faden gefunden. Natürlich wäre der eine oder andere Punkt noch möglich gewesen, aber so ist es im Fußball, mal gewinnst du, mal verlierst du. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Waser: "Die Stimmung im Verein ist gut. Die Motivation bei den Spielern und Betreuern für die Vorbereitung im Hinblick auf den Saisonstart ist gut und alle hoffen, dass die Frühjahrssaison ohne Unterbrechungen und vor allem mit vielen Zusehern stattfinden kann."

Zwei Abgänge und drei Zugänge in Allhartsberg

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Waser: "Nachdem uns Daniel Pfaffenlehner nach Biberbach und Michael Schatz zu St. Peter/Au verlassen haben, waren wir natürlich auf der Suche nach Ersatz. Mit Dominik Borek und Stanislav Humaj konnten wir zwei alte Bekannte und mit Alexander Scherz einen jungen talentierten Spieler aus der Umgebung für uns gewinnen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Waser: "Von großen Verletzungen sind wir zum Glück verschont geblieben. Natürlich war es absehbar, dass sind einige Spieler das Virus eingefangen, aber es geht allen soweit gut und es sind auch alle voller Elan beim Training dabei."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Waser: "Wir liegen derzeit auf dem sechsten Tabellenrang, daher wollen wir uns natürlich nach oben verbessern. Aber oberste Prämisse ist die Weiterentwicklung der Mannschaft und Integration einiger junger Spieler in die Kampfmannschaft."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Waser: "Wir hoffen für unser aller Lieblingshobby, dass die Frühjahrssaison komplett gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Waser: "Punktemäßig sind Waidhofen und Blindenmarkt nur um einen Punkt getrennt und auch sicherlich die größten Titelanwärter. Nachdem Waidhofen in abgebrochenen Meisterschaften immer vorne lag, sollten sie es diesmal auch schaffen."