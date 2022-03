ÖTSU Steinakirchen möchte Punktezahl verdoppeln

Details Donnerstag, 24. März 2022 08:06

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Franz Lechner-Kronsteiner, Obmann der ÖTSU Steinakirchen, an der Reihe. Die Mannschaft von Neo-Trainer Christian Koppatz geht dabei in der 1. Klasse West nach vier Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen mit 17 Punkten auf Rang sieben in die Frühjahrssaison 2022. Lechner-Kronsteiner zeigt sich jedenfalls zuversichtlich: "Den Tabellenplatz halten und die Punktezahl zu verdoppeln oder mehr wäre angesagt."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Franz Lechner-Kronsteiner: "Mit der Herbstsaison können wir zufrieden sein, ohne den noch möglichen Punkten nachzutrauern. Mit etwas mehr Zielstrebigkeit im Abschluss wäre noch mehr möglich gewesen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Lechner-Kronsteiner: "Ich glaube, dass in unserem Verein eine sehr angenehme Stimmung herrscht, die Gemeinschaft im Vordergrund steht, die als Kollektiv Spuren hinterlassen kann."

"Unsere eigenen Spieler müssen Verantwortung übernehmen"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Lechner-Kronsteiner: "Nach dem Abgang von Elias Schragl, dem Karriereende von David Haselsteiner, der Verletzung von Nico Albrecht und dem Zugang von David Sauprügl sowie der Reaktivierung von Daniel Käfer werden unsere eigenen Spieler die Verantwortung übernehmen müssen. Die Positionen in der Innenverteidigung und im Angriff müssen neu besetzt werden."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Lechner-Kronsteiner: "Hannes Aigner konnte nach seiner Verletzung wieder zum Team stoßen. Verletzte oder angeschlagene Spieler müssen immer wieder ersetzt werden. Das denke ich, kann jeder Mannschaft passieren."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Lechner-Kronsteiner: "Den Tabellenplatz halten und die Punktezahl zu verdoppeln oder mehr wäre angesagt."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Lechner-Kronsteiner: "Wenn es nicht zu viele positiv getestete Spieler gibt, dürfte der Frühjahrssaison nichts mehr im Wege stehen."