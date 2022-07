1. Klasse West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:18

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Nicolae-Petrisor Pop (ASK Hausmening)

Endergebnis:



1. Nicolae-Petrisor Pop (ASK Hausmening / 3451 Stimmen)

2. Stefan Luger (Blindenmarkt / 3151 Stimmen)

3. Radim Stanek (FCU Winklarn / 2013 Stimmen)

4. Stefan Hörth (SV Gottsdorf / 1761 Stimmen)

5. Jonas Schneider (Blindenmarkt / 1238 Stimmen)

6. Fabian Stadler (SV Gottsdorf / 577 Stimmen)

7. Maximilian Hochenauer (SV Pöchlarn-Golling / 403 Stimmen)

8. Raphael Petz (SV Gottsdorf / 214 Stimmen)

9. Michael Grissenberger (Blindenmarkt / 206 Stimmen)

10. Rodrigo Pereira (Union Haag / 166 Stimmen)