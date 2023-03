SCU Ybbsitz will Konkurrenz "so lange wie möglich sekkieren"

Details Freitag, 03. März 2023 11:32

Nach 13 gespielten Runden im Herbst liegt der SCU Ybbsitz mit 28 Punkten auf dem zweiten Platz der 1. Klasse West. Vom Herbstmeister aus Waidhofen an der Ybbs ist man aktuell vier Punkte getrennt, zu einer echten Kampfansage lässt man sich auch im Gespräch mit ligaportal.at nicht hinreißen. In Ybbsitz hat man sich über den Winter gezielt verstärkt, im Frühjahr möchte man attraktiven Fußball bieten, eine konkrete Position nimmt man dabei, wie der sportliche Leiter des Vereins, Paul Edelsegger, unmittelbar nach der Rückkehr der Mannschaft aus dem Trainingslager schildert, nicht ins Visier.

Ligaportal.at: Herr Edelsegger, der SCU hat einen wirklich starken Herbst absolviert, wie fällt Ihr Resümee dazu aus?

Paul Edelsegger: Das Resümee, das wir über den vergangenen Herbst fällen können, ist ein sehr gutes. Wir haben sicher unsere Erwartungen übertroffen, und zum Schluss hin wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen, wir hatten jedoch fünf Spiele in 13 Tagen zu absolvieren, das ist schon an die Substanz gegangen, leider haben wir im Zuge dessen das letzte Auswärtsspiel verloren. Trotzdem wurden im Herbst auf jeden Fall unsere Erwartungen übertroffen.

Ligaportal.at: Hat man sich in der Winterpause verstärkt?

Paul Edelsegger: Wir haben David Eder, einen Offensivspieler, aus Kienberg sowie Matthias Kühnl aus Gaflenz geholt.

Ligaportal.at: Wie zufrieden ist man mit der laufenden Vorbereitung?

Paul Edelsegger: Wir sind gerade von einem viertägigen Trainingslager aus Medulin in Kroatien heimgekommen. Dort haben wir gegen eine U19 aus Pula gespielt, die wir 10:0 besiegen konnten, hier hat die körperliche Überlegenheit den Ausschlag gegeben, es war aber trotzdem ein durchaus interessantes Match, wir konnten ein paar Dinge probieren, von dem her hat es gepasst. Die Situation ist bei uns im Tal immer etwas schlecht in der Wintervorbereitung, zumal am Rasen noch gar nichts geht, bisher haben wir auf Kunstrasen trainiert. Wir sind sehr zufrieden mit der Trainingsbeteiligung, man kann also bisher ein positives Resümee ziehen.

Ligaportal.at: Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Paul Edelsegger: Wir haben nun, was die Position betrifft, überhaupt keine Zielsetzung. Wir wollen natürlich dort anschließen, wo wir im Herbst aufgehöhrt haben, wir wollen unsere Konkurrenten so lange wie möglich sekkieren. Ich sage mal, welcher Tabellenplatz am Ende da steht, ist für uns sekundär, wir wollen einen guten und attraktiven Fußball spielen, das ist unsere Zielsetzung, der Platz in der Tabelle ist für uns nicht vorrangig.

