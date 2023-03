Union Haag: „Vorne ein wenig mitschnuppern“

Details Freitag, 03. März 2023 15:24

Die Union Haag rangiert am dritten Tabellenrang der 1. Klasse West. Im Sommer gelang es den Verein, eine gute Mannschaft aus einheimischen Spielern zu formen, sodass im Winter kein Handlungsbedarf am Transfersektor bestand. Manuel Schönberger, seines Zeichens Trainer der Haager, sprach mit ligaportal.at über die Vorbereitung auf die kommende Rückrunde und welche Ziele der Verein in der nahen und fernen Zukunft anstrebt.

Die Herbstsaison fasst Schönberger folgend zusammen: „Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden. Wir haben ein paar Unentschieden gehabt, wo wir vielleicht gewinnen hätten können. Aber für den Umstand, dass wir im Sommer eine neue Mannschaft mit einigen Einheimischen geformt haben, bin ich auf jeden Fall nicht unzufrieden.“

Kader bleibt unverändert

Die äußerst ansprechende Leistung im Herbst und der Tatsache geschuldet, dass kein Spieler den Verein verlassen hat, blieb der Kader der Union Haag unverändert. Eine Herangehensweise, die sich vielleicht schon auf nächste Saison im positiven Sinne auswirken könnte. „Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr eine Mannschaft zu formen, um im Hinblick auf nächste Jahr eine richtig schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Wir haben aber auch nächste Saison keinen Drang aufzusteigen. Es ist wesentlich, dass die Spieler unseren Spielstil umsetzen und wenn im Sommer noch der eine oder andere dazu kommt, wäre das super“, erklärt Schönberger die gut überlegten Handlungen des Vereins.

Angesprochen auf den Spielstil und der Umsetzung zeigt sich Schönberger immer zufriedener: „Ich glaube, dass wir im Kader schon eine gewisse Qualität haben, bzw. die Qualität in unserer Mannschaft, der Teamzusammenhalt ist. Wir fangen an zu ernten, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen einen attraktiven Offensivfußball bieten und sind auf einem guten Weg.“

Trainingslager in der Türkei optimal genutzt

Die Vorbereitung und Vorbereitungsspiele sieht der Trainer mit gemischten Gefühlen: „Mir dauert das zu lange und im Unterhaus bist du mit dem Problem konfrontiert, dass du nie auf die ganze Mannschaft zurückgreifen kannst. Darum überbewerte ich die Vorbereitung nicht. Fakt ist, dass wir in der Türkei auf Trainingslager waren, sonst auch gut trainiert haben, um uns optimal einzustimmen. Das Ziel für die Rückrunde ist, mindestens die selben Punkte zu machen, womöglich sogar mehr. Wir wollen solange wie möglich den Abstand gering halten, dass Waidhofen nicht komplett davonzieht und wir vorne ein wenig mitschnuppern können“, so Schönberger.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei