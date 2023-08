„Europacup-Plätze gibt es in der 1. Klasse keine“ - SV Gottsdorf kennt in dieser Saison nur ein Ziel

Details Donnerstag, 17. August 2023 15:41

Das Punktemaximum erobert und dazu 8:1 Treffer erzielt – recht viel besser als der SV Gottsdorf kann man wohl nicht in eine Saison starten. Der aktuelle Tabellenführer der 1. Klasse West setzte sich zum Auftakt mit 5:1 in Pöchlarn durch, ehe man vor heimischem Publikum gegen St. Georgen mit 3:0 nachlegte. Ligaportal ist dem erfolgreichen Start des SVG auf den Grund gegangen und hat dazu mit Mag. Werner Sponseiler, seines Zeichens Coach des SV Gottsdorf, gesprochen.

Rasche Integration der Neuzugänge mitentscheidend

Fragt man Trainer Sponseiler nach den Dingen, die zu Saisonbeginn gut aufgegangen sind, bekommt man Folgendes zur Antwort: „Gut funktioniert hat, dass wir uns viele Chancen erarbeitet haben, als Mannschaft relativ kompakt stehen. Das hat schon ganz gut geklappt, obwohl wir ein paar neue Spieler dazubekommen haben.“ Diese hätten sich, so Sponseiler, bereits gut in die Mannschaft integriert, der Trainer spricht von einem „sehr harmonischen Teamgefüge“.

Gefragt nach dem, was bis dato weniger gut geklappt hat, führt der Coach die Chancenverwertung ins Treffen. „Was noch nicht funktioniert hat, war, die große Anzahl an Torchancen, die wir in jedem Spiel hatten, zu nutzen. Das hört sich jetzt bei acht Toren in zwei Spielen blöd an, wir hätten aber mindestens zwölf Tore schießen müssen. Ich denke, dass wir nicht gegen jeden Gegner immer zu so viele hochkarätigen Möglichkeiten kommen werden, daher muss das Ummünzen dieser Chancen in Tore besser funktionieren.“

Kein Herumeiern bei der Zielsetzung

Bei der Frage nach dem Saisonziel hält Werner Sponseiler nicht lange hinterm Berg. Geantwortet wird mit einem klaren Wort „Meister“. Nachsatz: „Es gibt kein anderes Ziel, in der 1. Klasse kann man nicht absteigen, sondern nur Meister werden, Europacup-Plätze gibt es auch keine.“

Als nächstes geht es jedenfalls zuhause gegen Neumarkt, einen Ex-Klub des Gottsdorfer Trainers. „Das ist für mich schwierig einzuschätzen, ich habe selbst in Neumarkt gespielt und freu mich schon sehr auf das Spiel. Ich habe die Mannschaft allerdings noch nicht spielen gesehen, ich denke aber, dass das ein spannendes Match wird und relativ viele Zuschauer kommen werden, zumal es sich um ein Derby handelt, das es schon länger nicht gegeben hat. Ich bin guter Dinge, dass wir das positiv für uns erledigen können.“

Gefragt nach der bislang größten Überraschung in der Liga führt Sponseiler die Performance der Aufsteiger ins Treffen. „Sie sind sehr positiv in die Liga gestartet, wobei man nach zwei Runden noch schwer sagen kann, wer überrascht hat, man kann auch einmal einen schlechten Tag haben, daher ist es schwierig, ja fast unmöglich, zu diesem Zeitpunkt diesbezüglich ein Fazit zu ziehen.“

