SU Aschbach untermauert gegen Pöchlarn-G. Heimstärke

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

1. Klasse West: Etwas mehr als 70 Zuschauer kamen in das "Westbahn.at-Stadion" nach Aschbach. Die SU Raika Aschbach kam gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling zu einem klaren 5:1-Erfolg. Die SU Aschbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Igor Miseje traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Doppelpack für Aschbach: Nach seinem ersten Tor (28.) markierte Julian Andreas Neudorfhofer wenig später seinen zweiten Treffer (34.) und brachte die Heimelf in eine komfortable Position. Für das 1:3 des SV Pöchlarn-Golling zeichnete Andre Zauchinger verantwortlich (36.). Noch vor der Halbzeit legte Miseje seinen zweiten Treffer nach (44.) und stellte auf 4:1. Das überzeugende Auftreten der SU Raika Aschbach fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Eigentlich war Pöchlarn-Golling schon geschlagen, als Benjamin Varga-Sebestyen das Leder per direktem Freistoß zum 1:5 über die Linie beförderte (62.). Letztlich kam die SU Aschbach gegen den Gast zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Klare Angelegenheit für Aschbach

Aschbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach fünf absolvierten Spielen stockte die SU Raika Aschbach ihr Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der Angriff der SU Aschbach wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 18-mal zu. Die Saisonbilanz von Aschbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßte die SU Raika Aschbach lediglich eine Niederlage ein.

Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse West. Der SV Pöchlarn-Golling bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit erschreckenden 17 Gegentoren stellt Pöchlarn-Golling die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte Pöchlarn-Golling bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Lage des SV CEMIX Pöchlarn-Golling bleibt angespannt. Gegen die SU Aschbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für Aschbach geht es am kommenden Samstag bei der SV Raika Essmeister Neumarkt weiter. Der SV Pöchlarn-Golling hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 16.09.2023 gegen den FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: SU Raika Aschbach – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 5:1 (4:1)

