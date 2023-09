FCU Winklarn schlägt Haag

Details Sonntag, 03. September 2023 00:03

1. Klasse West: 185 Zuschauer wurden am Samstag in der SOP-Arena in Winklarn gezählt. Die Differenz von einem Treffer brachte dem FCU Winklarn gegen Haag den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Winklarn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

In Minute acht kamen die Heimischen zur ersten guten Tormöglichkeit. Mario Janos Deli traf nach einem Freistoß und brachte die Heimmannschaft dann in der zehnten Minute nach vorn. Die Gäste brauchten einige Zeit, konnten aber die passende Antwort liefern. Robin Mayrhofer beförderte das Leder zum 1:1 der Union Haag in die Maschen (31.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der Gast zur Führung (45.) und Dursun Göksin ließ sich als Torschütze feiern. Zur Pause wusste Haag eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Deli-Doppelpack und Brigant wird zum Matchwinner

Es dauerte wieder ein knappe Viertelstunde, ehe die Zuschauer wieder Tore zu sehen bekamen. In der 58. Minute war Deli mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In der 70. Minute brachte Tomas Brigant den Ball im Netz der Union Haag unter. Mit dem Ende der Spielzeit strich der FCU SOP Winklarn gegen Haag die volle Ausbeute ein.

War ein sehr intensives Spiel mit sehr vielen Chancen und auf beiden Seiten. Winklarn kämpfte und siegte gegen die starken Gäste aus Haag. Seppi, Ticker-Reporter

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der FCU Winklarn freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des FCU Winklarn.

Die Abwehrprobleme der Union Haag bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Union Haag wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) tritt Winklarn beim SCU Günther St.Georgen/Y an, schon zwei Tage vorher muss Haag seine Hausaufgaben beim FCU Neustadtl erledigen.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – Union Haag, 3:2 (1:2)

70 Tomas Brigant 3:2

58 Mario Janos Deli 2:2

45 Dursun Goeksin 1:2

31 Robin Mayrhofer 1:1

10 Mario Janos Deli 1:0

