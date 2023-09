Union Neuhofen verliert auch bei der SG Ardagger/Viehdorf II

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

1. Klasse West: Etwa 90 Besucher kamen am Samstag zum Spiel der 6. Runde. Durch ein 3:0 holte sich die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf zu Hause drei Punkte. Der Gast Union Neuhofen Fußball hatte das Nachsehen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Ardagger/Viehdorf II löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Die Gastgeber scheiterten nach einem Freistoß von Calin Siclovan in Minute elf an der Querlatte. Dann flachte das Spiel etwas ab. Für das erste Tor sorgte Matthias Temper. In der 38. Minute traf der Spieler des Gastgebers vom Elfmeterpunkt aus ins Schwarze. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von SG Ardagger/Viehdorf II bestehen.

Von Neuhofen kam zu wenig

In der 67. Minute brachte Ardagger/Viehdorf II das Netz zum Zappeln und Robert Schmerleib ließ sich als Torschütze feiern.

Tor, Toor, Tooor für SG Ardagger/Viehdorf II zum 2:0"Bertl" macht nach einem langen Ball das verdiente 2:0 für Ardagger/Viehdorf. rolando, Ticker-Reporter

SG Ardagger/Viehdorf II baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Patrick Seisenbacher in der 92. Minute traf. Letzten Endes ging Ardagger/Viehdorf II im Duell mit der Union Neuhofen Fußball als Sieger hervor.

SG Ardagger/Viehdorf II mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Saison von Ardagger/Viehdorf II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SG Ardagger/Viehdorf II nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Ardagger/Viehdorf II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 17 Gegentreffern hat die Union Neuhofen schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,4 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Tabellenletzte ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Neuhofen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse West markierte weniger Treffer als die Union Neuhofen Fußball.

Kommende Woche tritt SG Ardagger/Viehdorf II beim SV Gottsdorf/M./P. an (Sonntag, 11:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt die Union Neuhofen Heimrecht gegen die Union Haag.

1. Klasse West: SG Ardagger/Viehdorf II – Union Neuhofen Fußball, 3:0 (1:0)

92 Patrick Seisenbacher 3:0

67 Robert Schmerleib 2:0

38 Matthias Temper 1:0

