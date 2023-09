SV Pöchlarn-Golling kommt beim FCU Winklarn unter die Räder

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

1. Klasse West: Erfolglos ging der Auswärtstermin des SV Pöchlarn-Golling beim FCU Winklarn über die Bühne. Pöchlarn-Golling verlor das Match vor etwa 90 Zuschauern deutlich mit 1:5. Winklarn hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Die Heimelf begann wie die Feuerwehr! Der FCU SOP Winklarn erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Matthias Mühlbachler traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Der FCU Winklarn machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Mario Janos Deli (4.).

Pöchlarn steht sehr tief, weswegen Winklarn sich schwer tut gute Chancen zu erarbeiten. Winklarn war in der 1. Hälfte überwiegend in Ballbesitz. Pöchlarn hatte die eine oder andere Chance, konnte diese aber nicht nutzen. Kurz zusammengefasst Winklarn führt hochverdient. Seppi, Ticker-Reporter

Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Zweimal Deli, dreimal Mühlbachler

Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Deli bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Der FCU SOP Winklarn baute den Vorsprung in der 59. Minute aus. Nach einer Ecke jubelte Mühlbachler über seinen zweiten Treffer. Andre Zauchinger verkürzte für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling später in der 71. Minute auf 1:4. Den Schlusspunkt setzte wieder Mühlbachler. Die Gäste wurden deutlich abgehängt, als der FCU Winklarn damit auf 5:1 erhöhte (80.). Nach abgeklärter Leistung blickte Winklarn auf einen klaren Heimerfolg über den SV Pöchlarn-Golling.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte der FCU SOP Winklarn sein Punktekonto bereits auf 15 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des FCU Winklarn. Insgesamt erst sechsmal gelang es dem Gegner, Winklarn zu überlisten. Nur einmal gab sich der FCU Winklarn bisher geschlagen. Winklarn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Pöchlarn-Golling holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling steht nach sieben Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Mit nur sechs Treffern stellt der SV Pöchlarn-Golling den harmlosesten Angriff der 1. Klasse West. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SV CEMIX Pöchlarn-Golling die dritte Pleite am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen den FCU SOP Winklarn ist der SV Pöchlarn-Golling weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse West.

Nächsten Samstag (16:00 Uhr) gastiert der FCU Winklarn bei der SV Raika Essmeister Neumarkt, Pöchlarn-Golling empfängt zeitgleich den FCU Neustadtl.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 5:1 (2:0)

80 Matthias Muehlbachler 5:1

71 Andre Zauchinger 4:1

59 Matthias Muehlbachler 4:0

47 Mario Janos Deli 3:0

4 Mario Janos Deli 2:0

3 Matthias Muehlbachler 1:0

