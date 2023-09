Remis für den SV Gottsdorf gegen Ardagger/Viehdorf II

Details Montag, 18. September 2023 00:02

1. Klasse West: Im Spiel des SV Gottsdorf/M./P. gegen die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf gab es vor 160 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war SG Ardagger/Viehdorf II mitnichten. Ardagger/Viehdorf II kam gegen den SV Gottsdorf zu einem achtbaren Remis.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Ardagger/Viehdorf II bereits in Front. Florian Elser markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Sebastian Weniger den Vorsprung der Gäste auf 2:0. Doch auch die Heimischen konnten treffen und verkürzten den Rückstand. Patrik Carnota beförderte das Leder zum 1:2 von Gottsdorf in die Maschen (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabian Riedler in der 26. Minute und konnte für die Gastgeber zum 2:2 ausgleichen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Fehringer trifft in Nachspielzeit

Und wieder behauptete sich die SG Ardagger/Viehdorf II gegen die Hintermannschaft des SV Gottsdorf/M./P. und Robert Schmerleib ließ sich als Torschütze feiern. Neuer Spielstand: 3:2 (69.). Als alle schon mit einem Auswärtssieg rechneten, konnten die Hausherren nochmal zuschlagen. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Klaus Fehringer für den SV Gottsdorf zum 3:3 traf (95.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der Gastgeber und Ardagger/Viehdorf II mit einem Unentschieden.

Mit 19 Zählern führt Gottsdorf das Klassement der 1. Klasse West souverän an. Offensiv sticht der SV Gottsdorf/M./P. in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SV Gottsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SG Ardagger/Viehdorf II in der Tabelle auf Platz drei. Die Offensivabteilung von Ardagger/Viehdorf II funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 17-mal zu. Nur einmal gab sich SG Ardagger/Viehdorf II bisher geschlagen. Ardagger/Viehdorf II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kommenden Sonntag (16:00 Uhr) bekommt Gottsdorf Besuch vom SCU Ybbsitz. Nächsten Freitag (18:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SG Ardagger/Viehdorf II mit der Union Haag.

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – SG Ardagger/Viehdorf II, 3:3 (2:2)

95 Klaus Fehringer 3:3

69 Robert Schmerleib 2:3

26 Fabian Riedler 2:2

19 Patrik Carnota 1:2

13 Sebastian Weniger 0:2

2 Florian Elser 0:1

