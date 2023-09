Doppelpack: Imbre schießt Union Neuhofen zum Sieg beim SCU St. Georgen/Y.

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

1. Klasse West: Fast 90 Besucher kamen am Samstag nach St. Georgen/Y. um das Spiel der 8. Runde, zwischen dem SCU St. Georgen/Y. und der Union Neuhofen, zu sehen. Die Union Neuhofen Fußball gewann das Samstagsspiel gegen den SCU Günther St.Georgen/Y mit 3:1.

Schon nach zehn Minuten lagen die Gäste in Front. 90 Zuschauer sahen, wie Mate Kantor das 1:0 für die Union Neuhofen markierte. Nur elf Minuten später bauten die Gäste den Vorsprung aus. Nicolae Imbre machte in der 21. Minute das 2:0 des Gasts perfekt.

Ein Schuß von Imbre aus ca 25m senkt sich hinter dem zu weit vor dem Tor stehenden Goalie ins Netz. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Imbre mit Doppelpack der Mann des Tages

In Minute 47 reklamierten die Heimischen Elfmeter, nach einem Foul an Patrick Rafetseder. Den Strafstoß gab es aber nicht. Imbre vollendete dann etwas später per Kopf zum dritten Tagestreffer in der 58. Spielminute. Die Gastgeber gaben aber noch nicht auf. Nach 61 Minuten mussten die Gäste den Ball noch von der Linie kratzen, in Minute 72 rettete die Querlatte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Stefan Gutenbrunner für einen Kopfball-Treffer sorgte (91.) und auf 1:3 verkürzte. Letzten Endes holte Neuhofen gegen den SCU St. Georgen/Y. drei Zähler.

Wann bekommt der Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Union Neuhofen Fußball gerät St. Georgen/Y. immer weiter in die Bredouille. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SCU Günther St.Georgen/Y die dritte Pleite am Stück.

Die Union Neuhofen holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch die drei Punkte gegen den SCU St. Georgen/Y. verbesserte sich Neuhofen auf Platz 13.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist St. Georgen/Y. zur Union Haag, einen Tag später begrüßt die Union Neuhofen Fußball den SV CEMIX Pöchlarn-Golling auf heimischer Anlage.

1. Klasse West: SCU Günther St.Georgen/Y – Union Neuhofen Fußball, 1:3 (0:2)

91 Stefan Gutenbrunner 1:3

58 Nicolae Imbre 0:3

21 Nicolae Imbre 0:2

11 Mate Kantor 0:1

