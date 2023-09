SV Petzenkirchen bringt USC Biberbach herbe Pleite bei

Details Montag, 25. September 2023 00:01

1. Klasse West: Der USC Biberbach kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor 270 Zuschauern 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SV Petzenkirchen den maximalen Ertrag.

Die erste Viertelstunde verlief torlos. Für das erste Tor sorgte dann aber Manuel Mayer. In der 16. Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Das brachte wohl Verwirrung in die Gästemannschaft. Nur eine Minute später war der Ball erneut im Tor. Rene Ballwein ließ sich in der 17. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für Petzenkirchen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Elfer in der Nachspielzeit

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Simon Braunauer vom SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland musste vorzeitig zum Duschen (87.). Der SV Petzenkirchen baute die Führung in der Nachspielzeit dennoch aus, als Marcel Doppler in der 91. Minute einen Elfmeter verwandelte. Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte P.kirchen am Sonntag trotz Unterzahl einen ungefährdeten Erfolg gegen den USC Biberbach.

Für den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der SV Petzenkirchen machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder. In dieser Saison sammelte P.kirchen bisher vier Siege und kassierte vier Niederlagen. Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Biberbach belegt momentan mit zehn Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die Lage des USC Biberbach bleibt angespannt. Gegen den SV Petzenkirchen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am Freitag, den 29.09.2023 (19:30 Uhr) reist P.kirchen zur SU Raika Aschbach, einen Tag später (19:00 Uhr) begrüßt der USC Biberbach den SV Gottsdorf/M./P. vor heimischer Kulisse.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – USC Biberbach, 3:0 (2:0)

91 Marcel Doppler 3:0

17 Rene Ballwein 2:0

16 Manuel Mayer 1:0

