SV Petzenkirchen trumpft bei SU Aschbach auf

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

1. Klasse West: Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland errang am Freitag vor rund 80 Fans einen 3:1-Sieg über die SU Raika Aschbach. Auf dem Papier ging der SV Petzenkirchen als Favorit ins Spiel gegen die SU Aschbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Nach der Abtastphase gelang den Gastgebern sich in eine komfortable Position zu bringen. Manuel Mayer brachte Aschbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 25. und 35. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Doppler macht den Sack zu

Ein früher Treffer nach der Pause brachte wieder Spannung in die Partie. In der 48. Minute brachte Julian Andreas Neudorfhofer den Ball im Netz von Petzenkirchen unter. Kurz vor dem Ende machte dann der dritte Treffer der heimischen den Sack zu. Marcel Doppler stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Gäste her (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland. Man hatte sich gegen die SU Raika Aschbach durchgesetzt.

Bei der SU Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Für die Heimmannschaft gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Schlappe behält Aschbach den siebten Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der SU Raika Aschbach bei. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die SU Aschbach nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Der SV Petzenkirchen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. In dieser Saison sammelte der SV Petzenkirchen bisher fünf Siege und kassierte vier Niederlagen. Die letzten Resultate von P.kirchen konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Für Aschbach steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen den SV Gottsdorf/M./P. (Sonntag, 15:30 Uhr). Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 14.10.2023 gegen den FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: SU Raika Aschbach – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 1:3 (0:2)

86 Marcel Doppler 1:3

48 Julian Andreas Neudorfhofer 1:2

35 Manuel Mayer 0:2

25 Manuel Mayer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.