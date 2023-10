Doppelpack von Kysela reicht SCU St. Georgen/Y. gegen Haag nicht

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West: Etwa 120 Zuschauer kamen am Samstag in die "Varta-Arena" nach Haag. Die Union Haag und der SCU Günther St.Georgen/Y lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Haag, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Die Gastgeber scheiterten schon nach acht Minuten an der Stange und fanden auch im Anschluss einige gute Möglichkeiten vor. In Minute 23 musste Keeper Georg Grim sein ganzes Können aufbieten, um den Gegentreffer zu verhindern.

Die Heimelf drückt auf das 1:0 .... Mayrhofer Robin setzt Dursun Göksin perfekt in Szene der Gästegoalie mit einer Mörderparade in letzter Sekunde! Forrest11Gump, Ticker-Reporter

Der SCU St. Georgen/Y. geriet in der 39. Minute dann doch ins Hintertreffen, als Dursun Göksin den Ball im Netz unterbringen konnte. Kurz vor der Pause stellte der Referee noch Kevin Schrettlinger von der Union Haag mit Gelb-Rot (Foul) vom Platz. Den Freudenjubel des Gastgebers machte David Kysela zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich mit dem fälligen Strafstoß besorgte (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch geht weiter

Nach einer Stunde gab es auch auf der Gegenseite Elfmeter. Robin Mayrhofer brachte den Ball so zum 2:1 zugunsten von Haag über die Linie (60.).

Und wieder fast der Ausgleich durch die Nr 17, Heimgoalie Stöllnberger mit einer Monsterparade! Forrest11Gump, Ticker-Reporter

St. Georgen/Y. zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Kysela (67.) und Lukas Wutzl (73.) mit ihren Treffern das Spiel. Geschockt zeigte sich die Union Haag nicht. Nur wenig später war Tobias Wahringer per Kopf mit dem Ausgleich zur Stelle (75.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Haags Peter Schöllhammer per Freistoß den entscheidenden Führungstreffer erzielte (83.). Letzten Endes holte die Union Haag gegen den SCU Günther St.Georgen/Y drei Zähler.

Haag machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder. Offensiv konnte der Union Haag in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 23 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Haag momentan auf dem Konto. Die Union Haag erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der SCU St. Georgen/Y. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von St. Georgen/Y. alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen Haag bleibt der SCU Günther St.Georgen/Y weiterhin glücklos.

Am Samstag muss die Union Haag beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling ran, zeitgleich wird der SCU St. Georgen/Y. von der Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf in Empfang genommen.

1. Klasse West: Union Haag – SCU Günther St.Georgen/Y, 4:3 (1:1)

83 Peter Schoellhammer 4:3

75 Tobias Wahringer 3:3

73 Lukas Wutzl 2:3

67 David Kysela 2:2

60 Robin Mayrhofer 2:1

41 David Kysela 1:1

39 Dursun Goeksin 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.