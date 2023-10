Später Treffer beschert Hausmening den Sieg über Winklarn

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West: Mehr 230 Besucher kamen am Samstag zu diesem Spiel der 10. Runde. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem ASK SAR Hausmening und dem FCU SOP Winklarn an diesem zehnten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Abtastphase dauerte etwas mehr als zwanzig Minuten, doch dann war der Bann gebrochen. In Minute 26 traf der ASK Hausmening zum ersten Mal ins Schwarze und feierte Torschütze Soma Lörinczy. Die Führung hielt allerdings nur ein paar Minuten. Die passende Antwort hatte Mario Janos Deli parat, als er in der 32. Minute zum Ausgleich traf. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Später Treffer: Cernak wird zum Sieggarant

Das Resultat schien zunächst bis zum Schlusspfiff zu halten, doch als viele wohl schon mit der Punkteteilung rechneten, schlugen die Gastgeber nochmal zu. Kurz vor Ultimo war noch Filip Cernak zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Hausmening verantwortlich (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ASK SAR Hausmening den FCU Winklarn 2:1.

Der ASK Hausmening behauptet nach dem Erfolg über Winklarn den zweiten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Hausmening. Insgesamt erst neunmal gelang es dem Gegner, die Heimmannschaft zu überlisten. Die bisherige Spielzeit des ASK SAR Hausmening ist weiter von Erfolg gekrönt. Der ASK Hausmening verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist Hausmening so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage fiel der FCU SOP Winklarn in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Winklarn.

Der ASK SAR Hausmening tritt am kommenden Samstag beim FCU Neustadtl an, der FCU SOP Winklarn empfängt am selben Tag den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland.

1. Klasse West: ASK SAR Hausmening – FCU SOP Winklarn, 2:1 (1:1)

81 Filip Cernak 2:1

32 Mario Janos Deli 1:1

26 Soma Loerinczy 1:0

