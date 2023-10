Punkteteilung zwischen Gottsdorf und Aschbach

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West: In Runde 10 trafen sich vor rund 150 Zuschauern der SV Gottsdorf und die SU Aschbach. Der SV Gottsdorf/M./P. ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die SU Weise Raika Aschbach hinausgekommen. Der SV Gottsdorf ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht.

Die Gäste durften zunächst über die Führung jubeln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Halil Tekcan sein Team in der 16. Minute. Diese Führung hielt allerdings nicht lange. Das 1:1 von Gottsdorf stellte Fabian Stadler sicher (29.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Zweimal Tekcan, zweimal Stadler

Nach 66 Minuten ging die SU Aschbach durch den zweiten Treffer von Tekcan erneut in Führung. Doch wieder sollte die Freude über die Führung nicht lange anhalten. In der 70. Minute sicherte Stadler seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SV Gottsdorf/M./P. und Aschbach schließlich mit einem Remis.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der SV Gottsdorf den ersten Platz in der Tabelle ein. Offensiv konnte dem Heimteam in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 27 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Gottsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Bei der SU Weise Raika Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Die Gäste führen mit elf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die SU Aschbach verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Aschbach kann einfach nicht gewinnen.

Das nächste Spiel des SV Gottsdorf/M./P. findet in zwei Wochen statt, wenn man am 22.10.2023 den FCU SOP Winklarn empfängt. Die SU Weise Raika Aschbach hat nächste Woche den SCU Ybbsitz zu Gast.

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – SU Weise Raika Aschbach, 2:2 (1:1)

70 Fabian Stadler 2:2

66 Halil Tekcan 1:2

29 Fabian Stadler 1:1

16 Halil Tekcan 0:1

