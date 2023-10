Drei Rote Karten: Last-Minute-Remis für Ybbsitz bei der SU Aschbach

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West: Im Spiel der SU Weise Raika Aschbach gegen den SCU Ybbsitz gab es vor etwa 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war der SCU Ybbsitz mitnichten. Ybbsitz kam gegen die SU Aschbach zu einem achtbaren Remis.

Mehr als eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Für den Führungstreffer von Ybbsitz zeichnete Jozef Rejdovian verantwortlich (35.). Doch die Führung hielt nur drei Minuten lang. Aschbach hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Igor Miseje den Ausgleich (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Drei Platzverweise und Hrosovsky macht Last-Minute-Remis perfekt

Kurz nach der Pause drehten die Gastgeber die Partie mit einem Doppelschlag. Roland Caprnka versenkte die Kugel zum 2:1 (48.). In der 53. Minute erhöhte Julian Andreas Neudorfhofer auf 3:1 für die SU Weise Raika Aschbach. Doch wenige Minuten später verringerte sich dieser Vorsprung. Elias Huber beförderte das Leder zum 2:3 des SCU Ybbsitz in die Maschen (57.). Miroslav Hrosovsky, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. In der letzten Minute war die SU Aschbach durch einen Platzverweis von Trainer Daniel Grubhofer (Sonstiges) und Mevlüt Tekcan (Tätl.) dezimiert, aber auch Lukas Fischböck (Tätl.) des SCU Ybbsitz sah glatt Rot. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich das Heimteam und Ybbsitz schließlich mit einem Remis.

Bei Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). In der Defensivabteilung der SU Weise Raika Aschbach knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die SU Aschbach derzeit auf dem Konto. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang Aschbach kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt die SU Weise Raika Aschbach nur auf Rang zehn.

Der SCU Ybbsitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Einen Sieg, vier Remis und sechs Niederlagen hat Ybbsitz momentan auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SCU Ybbsitz kann einfach nicht gewinnen.

Die SU Aschbach ist am kommenden Sonntag zu Gast beim USC Biberbach. Ybbsitz tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 28.10.2023, beim FCU SOP Winklarn an.

1. Klasse West: SU Weise Raika Aschbach – SCU Ybbsitz, 3:3 (1:1)

90 Miroslav Hrosovsky 3:3

57 Elias Huber 3:2

53 Julian Andreas Neudorfhofer 3:1

48 Roland Caprnka 2:1

38 Igor Miseje 1:1

35 Jozef Rejdovian 0:1

