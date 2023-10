FCU Winklarn gewinnt Spitzenspiel gegen SV Petzenkirchen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:02

1. Klasse West: Vor fast 170 Zuschauern kam es am Samstag zum Topspiel der Runde. Der FCU SOP Winklarn gewann das Samstagsspiel gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für den FCU Winklarn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der SV Petzenkirchen legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Manuel Mayer aufhorchen (3./14., Freistoß).

Winklarn mit mehr Druck bringt jedoch den Ball nicht rein! Sebastian Sitz, Ticker-Reporter

Die Hintermannschaft von Winklarn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Winklarn dreht das Spiel nach der Pause

Mario Janos Deli witterte seine Chance nach einem Eckball und schoss den Ball zum 1:2 für die Heimmannschaft ein (51.).

Tor, Toor, Tooor für FCU SOP Winklarn zum 1:2. Torschütze: Mario Janos Deli.....Eckball tropft durch und Mario Deli steht goldrichtig und schießt den so wichtigen Anschlusstreffer direkt nach der Halbzeitpause. Sebastian Sitz, Ticker-Reporter

In der 76. Minute gelang dem FCU SOP Winklarn, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Tomas Brigant. Gefeierter Mann des Spiels war Deli, der dem FCU Winklarn mit seinem Volley-Treffer in der 89. Minute den Vorsprung brachte.

Was ein Comeback von den Hausherren. Winklarn kämpfte die ganze zweite Spielhälfte und Mario Deli erlöste uns schlussendlich mit einem wunderschönen Tor Volley aus der Drehung. Sebastian Sitz, Ticker-Reporter

Mit dem Abpfiff des Referees hatte Petzenkirchen das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Winklarn machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Winklarn.

Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Die Gäste bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der FCU SOP Winklarn stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Gottsdorf/M./P. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Petzenkirchen den FCU Neustadtl.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 3:2 (0:2)

89 Mario Janos Deli 3:2

76 Tomas Brigant 2:2

51 Mario Janos Deli 1:2

14 Manuel Mayer 0:2

3 Manuel Mayer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.