Sportunion Allhartsberg überrollt Haag

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West: Die Union Haag kam gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg vor rund 220 Besuchern mit 0:5 unter die Räder. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die Sportunion Allhartsberg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Gäste hatten nach zwei Minuten die erste Chance, doch der Schuss von Dursun Göksin aus gut zwanzig Metern verfehlt das Ziel knapp. Doch kurz darauf lag das Heimteam in Front. Jakob Schneckenreither markierte in der fünften Minute per Kopf die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Manuel Pronegg schnürte einen Doppelpack (25./37.), sodass Sportunion Allhartsberg fortan mit 3:0 führte.

Abwehr von Haag ist noch am Schlafen, die Nr. 14 dribbelt den Ball alleine durch alle und schiebt den Ball ins lange Eck. janski, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Marcel Pronegg die Führung der Sportunion Leitner Allhartsberg auf 4:0 aus. Zur Halbzeit blickte die Sportunion Allhartsberg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Manuel und Marcel Pronegg die Helden des Abends

Eigentlich war Haag schon geschlagen, als Marcel Pronegg das Leder per Kopf zum 0:5 über die Linie beförderte (54.). Nach 73 Minuten rettete die Stange die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer.

Großchance für die Heimmannschaft, die Nr. 16 Slavisa tanzt wieder die Abwehr aus, aber probiert den Außenrisst der an die Stange prallt. janski, Ticker-Reporter

Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Sportunion Allhartsberg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Nachdem die Sportunion Leitner Allhartsberg hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist die Sportunion Allhartsberg weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Sportunion Allhartsberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt die Union Haag den fünften Platz in der Tabelle ein. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse West, allerdings fand die Sportunion Leitner Allhartsberg diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für die Sportunion Allhartsberg ist der SCU Günther St.Georgen/Y (Samstag, 15:00 Uhr). Haag misst sich am selben Tag mit dem ASK SAR Hausmening (13:00 Uhr).

1. Klasse West: Sportunion Leitner Allhartsberg – Union Haag, 5:0 (4:0)

54 Marcel Pronegg 5:0

43 Marcel Pronegg 4:0

37 Manuel Pronegg 3:0

25 Manuel Pronegg 2:0

5 Jakob Schneckenreither 1:0

