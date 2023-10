Hausmening siegt souverän gegen Neuhofen

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:02

1. Klasse West: Rund 200 Zuschauer kamen in das "Peter-Lisec-Stadion". Die Union Neuhofen Fußball konnte dem ASK SAR Hausmening nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des ASK Hausmening. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Nach der anfänglichen Abtastphase gab es dann Elfmeter für die Hausherren. Jozef Adamik verwandelte den Strafstoß und brachte die Union Neuhofen in der 14. Minute ins Hintertreffen. In der 18. Minute brachte eine weitere Aktion aus einem ruhenden Ball den zweiten Treffer, als Michal Cerveny per Freistoß das Netz für Hausmening zum Zappeln bringen konnte. Denis Sirbu baute den Vorsprung der Gastgeber in der 31. Minute dann sogar auf 3:0 aus. Neuhofen ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des ASK SAR Hausmening.

Zwei schnelle Treffer nach der Pause

Für das 1:3 der Union Neuhofen Fußball zeichnete Attila Beszterczei verantwortlich (47.). Doch die aufkeimende Hoffnung der Gäste wurde schnell wieder erstickt. Für ruhige Verhältnisse sorgte Filip Cernak, als er das 4:1 für den ASK Hausmening besorgte (53.). Letztlich fuhr Hausmening einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch die drei Punkte gegen die Union Neuhofen verbesserte sich der ASK SAR Hausmening auf Platz zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des ASK Hausmening ist die funktionierende Defensive, die erst elf Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg knüpfte der ASK SAR Hausmening an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hausmening sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ASK Hausmening seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Neuhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Mit erst 14 erzielten Toren hat die Union Neuhofen Fußball im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich die Union Neuhofen schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für Hausmening ist die Union Haag (Samstag, 13:00 Uhr). Neuhofen misst sich am selben Tag mit dem SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland (16:00 Uhr).

1. Klasse West: ASK SAR Hausmening – Union Neuhofen Fußball, 4:1 (3:0)

53 Filip Cernak 4:1

47 Attila Beszterczei 3:1

31 Denis Sirbu 3:0

18 Michal Cerveny 2:0

14 Jozef Adamik 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.