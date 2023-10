SV Gottsdorf siegt beim FCU Neustadtl

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West: Vor 75 Fans kam es am Freitagabend zum Duell des FCU Neustadtl und dem SV Gottsdorf. Der SV Gottsdorf kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen Neustadtl. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Gottsdorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

Es war noch keine Viertelstunde gespielt, als es zum ersten Aufreger in dieser Partie kam. In Minute 13 verpassten die Gäste die schnelle Führung und vergaben einen Elfmeter.

Trotzdem gelang dieses Vorhaben noch vor der Pause. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Fabian Stadler das 1:0 zugunsten der Gäste (41.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Fabian Riedler mit dem 2:0 für den Tabellenprimus zur Stelle (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gottsdorf deutlich besser im Spiel, Neustadtl fällt nur durch die zeitweise überharte Spielweise auf... Fanclub A.D.12, Ticker-Reporter

Souveräner Sieg der Gäste

Für ruhige Verhältnisse sorgte Raphael Petz, als er das 3:0 für den SV Gottsdorf/M./P. besorgte (64.). Emrah Yaman verkürzte für den FCU Neustadtl später in der 74. Minute auf 1:3. Am Ende punktete der SV Gottsdorf dreifach bei der Heimmannschaft.

34 Tore kassierte Neustadtl bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse West. Wann bekommt Neustadtl die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Gottsdorf gerät der FCU Neustadtl immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich der FCU Neustadtl schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SV Gottsdorf/M./P. einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SV Gottsdorf ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Gottsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Neustadtl steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Gottsdorf/M./P. mit aktuell 27 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der FCU Neustadtl tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SCU Ybbsitz an. Einen Tag später empfängt der SV Gottsdorf die Union Neuhofen Fußball.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – SV Gottsdorf/M./P, 1:3 (0:2)

74 Emrah Yaman 1:3

64 Raphael Petz 0:3

43 Fabian Riedler 0:2

41 Fabian Stadler 0:1

