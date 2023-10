SCU St. Georgen/Y. holt sich gegen Allhartsberg Packung ab

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

1. Klasse West: Der SCU St. Georgen/Y. blieb gegen die Sportunion Allhartsberg chancenlos und kassierte vor rund 120 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Sportunion Allhartsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Georgen/Y. einen klaren Erfolg.

Die Heimelf begann gut und kam nach zwei Minuten zur ersten Torchance, doch der Abschluss im Strafraum fand nicht den Weg ins Tor. In der 38. Spielminute wurden die Heimischen erneut gefährlich, doch wieder ging der Abschluss um Zentimeter am Gehäuse vorbei. Als manch Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeitpause war, schlug der Moment von Marcel Pronegg. Vor 120 Zuschauern markierte der Angreifer der Sportunion Leitner Allhartsberg die Führung für sein Team.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Leitner Allhartsberg zum 0:1. Einen scharfen Freistoß kann der Goalie abwehren - die Abwehr schläft und gegen den Nachschuß ist er machtlos. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Pronegg führt sein Team zum Sieg

Die nächsten beiden Treffer waren wieder einem Mann vorbehalten: Pronegg schnürte einen Doppelpack (46./56.), sodass die Sportunion Allhartsberg fortan mit 3:0 führte.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Leitner Allhartsberg zum 0:3. Es wird einfach zuwenig attackiert und ein Pass in die Tiefe nutzt abermals Pronegg Marcel. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Eigentlich war der SCU Günther St.Georgen/Y schon geschlagen, als Jakob Schneckenreither nach einem Lattenschuss per Kopf das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (67.). In MInute 74 scheiterte Pronegg an der Querlatte. Die 0:4-Heimniederlage des Heimteams war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Der SCU St. Georgen/Y. befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Sportunion Allhartsberg weiter im Abstiegssog. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von St. Georgen/Y. alles andere als positiv. Die Lage des SCU Günther St.Georgen/Y bleibt angespannt. Gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Im Klassement machte die Sportunion Allhartsberg einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Offensiv konnte Sportunion Allhartsberg in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 30 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die Sportunion Leitner Allhartsberg momentan auf dem Konto. Die Sportunion Allhartsberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SCU St. Georgen/Y. tritt am kommenden Samstag beim ASK SAR Hausmening an, Sportunion Allhartsberg empfängt am selben Tag den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

1. Klasse West: SCU Günther St.Georgen/Y – Sportunion Leitner Allhartsberg, 0:4 (0:1)

67 Jakob Schneckenreither 0:4

56 Marcel Pronegg 0:3

46 Marcel Pronegg 0:2

44 Marcel Pronegg 0:1

