Ybbsitz schlägt Neustadtl im Kellerduell

1. Klasse West: Vor 200 Zuschauern kam es in der "HMW-Arena" in Ybbsitz zum Duell zwischen dem SCU Ybbsitz und dem FCU Neustadtl. Auf den FCU Neustadtl erhöht sich der Druck, nach der 2:5-Niederlage im Kellerduell gegen den SCU Ybbsitz. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Ybbsitz als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Neustadtl geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Felix Wodicka das schnelle 1:0 für den SCU Ybbsitz erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Lukas Hanger den Vorsprung von Ybbsitz. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Taurer in der 28. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Dreifacher Wodicka der Man of the Match

Doppelpack für den SCU Ybbsitz: Nach seinem zweiten Tor (54.) markierte Wodicka wenig später seinen dritten Treffer (61.). Für das 5:1 des Heimteams sorgte Michael Berger, der in Minute 62 zur Stelle war. Fünf Minuten später ertönte ein Elfmeterpfiff und die Gäste konnten nochmal verkürzen. In der 68. Minute trat Ante Anic an und brachte das Netz für den FCU Neustadtl zum Zappeln. Letztlich hat Neustadtl den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, Ybbsitz, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg des SCU Ybbsitz, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Ybbsitz zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Mit 39 Toren fing sich der FCU Neustadtl die meisten Gegentore in der 1. Klasse West ein. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem Gast kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Neustadtl nur auf Rang 14.

Nach der klaren Niederlage gegen den SCU Ybbsitz ist der FCU Neustadtl weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse West. Mit diesem Sieg zog Ybbsitz an Neustadtl vorbei auf Platz 13. Der FCU Neustadtl fiel auf die 14. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Ybbsitz auf die Union Neuhofen Fußball, Neustadtl spielt tags zuvor gegen den USC Biberbach.

1. Klasse West: SCU Ybbsitz – FCU Neustadtl, 5:2 (2:1)

68 Ante Anic 5:2

62 Michael Berger 5:1

61 Felix Wodicka 4:1

54 Felix Wodicka 3:1

28 Michael Taurer 2:1

14 Lukas Hanger 2:0

8 Felix Wodicka 1:0

