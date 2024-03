SV Petzenkirchen verliert Spitzenspiel bei Sportunion Allhartsberg

Spielberichte

1. Klasse West: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Sportunion Leitner Allhartsberg vor 180 Besuchern mit 2:1 gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel beim SV Petzenkirchen hatte die Sportunion Allhartsberg schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Sportunion Allhartsberg bereits in Front. Jonas Tatzreiter markierte in der fünften Minute die Führung. Doch dann gab es Elfmeter für die Gäste. In der 26. Minute brachte Rene Ballwein den Ball vom Punkt im Netz des Heimteams unter. Doch noch vor der Pause lagen die Hausherren erneut in Front. Marcel Pronegg stellte die Weichen für die Sportunion Leitner Allhartsberg auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt die Sportunion Allhartsberg die Nase knapp vorn. Obwohl Sportunion Allhartsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Petzenkirchen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Petzenkirchen verliert den Anschluss nach oben

Die drei Punkte brachten die Sportunion Leitner Allhartsberg in der Tabelle voran. Die Sportunion Allhartsberg liegt nun auf Rang fünf. Die Offensive von Sportunion Allhartsberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 38-mal schlugen die Angreifer der Sportunion Leitner Allhartsberg in dieser Spielzeit zu. Die Sportunion Allhartsberg verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Sportunion Allhartsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

In der Tabelle liegt der SV Petzenkirchen nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Zehn Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist die Sportunion Leitner Allhartsberg zum SV Gottsdorf/M./P, zeitgleich empfängt Petzenkirchen den ASK SAR Hausmening.

1. Klasse West: Sportunion Leitner Allhartsberg – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 2:1 (2:1)

33 Marcel Pronegg 2:1

26 Rene Ballwein 1:1

5 Jonas Tatzreiter 1:0

