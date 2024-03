Gegen St. Georgen/Y.: SU Aschbach zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Spielberichte

1. Klasse West: Die SU Weise Raika Aschbach und der SCU Günther St.Georgen/Y lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für die SU Aschbach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte der SCU St. Georgen/Y. mit 4:2 gewonnen.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Aschbach! Bereits nach 15 Minuten schickte der Schiedsrichter Radoslav Loncik (Foul) zum Duschen. Die Gäste hatten in Minute 24 die große Chance auf den Führungstreffer vergeben.

Riesensitzer vergeben am 5er von Privrel per Kopf und der Nachschuß von Heigl auch. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Lukas Wutzl brachte St. Georgen/Y. in der 26. Minute in Front. Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Lukas Heigl von den Gästen in der 32. Minute. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause.

Klabnik-Treffer kommt zu spät

Benjamin Varga-Sebestyen traf zum 1:1 zugunsten der SU Weise Raika Aschbach (66.).

Tor, Toor, Tooor für SU Weise Raika Aschbach zum 1:1Nach einem Eckball kann der Ball nicht geklärt werden und Varga drückt ab. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

In Minute 70 vergaben die Gäste erneut eine Topchance. Dass die Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Halil Tekcan, der in der 77. Minute nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste zur Stelle war. Für das 3:1 der SU Aschbach zeichnete Igor Miseje per Nachschuss verantwortlich (88.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Martin Klabnik der Anschlusstreffer für den SCU Günther St.Georgen/Y. Schließlich strich Aschbach die Optimalausbeute gegen den SCU St. Georgen/Y. ein.

Bei der SU Weise Raika Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Die SU Aschbach sprang mit diesem Erfolg auf den achten Platz. Aschbach verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Die SU Weise Raika Aschbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

St. Georgen/Y. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SCU Günther St.Georgen/Y die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SU Aschbach gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SCU St. Georgen/Y. in dieser Saison. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von St. Georgen/Y. alles andere als positiv. Für den SCU Günther St.Georgen/Y sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt Aschbach beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling an. Der SCU St. Georgen/Y. tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 13.04.2024, beim FCU SOP Winklarn an.

1. Klasse West: SU Weise Raika Aschbach – SCU Günther St.Georgen/Y, 3:2 (0:1)

93 Martin Klabnik 3:2

88 Igor Miseje 3:1

77 Halil Tekcan 2:1

66 Benjamin Varga-Sebestyen 1:1

26 Lukas Wutzl 0:1

