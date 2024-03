Allhartsberg demoliert Tabellenführer Gottsdorf

Spielberichte

1. Klasse West: Die Sportunion Allhartsberg spuckte dem SV Gottsdorf vor über 220 Zuschauern in die Suppe und gewann deutlich mit 5:1. Sportunion Allhartsberg hat mit dem Sieg über Gottsdorf einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte der SV Gottsdorf/M./P. durch einen 3:0-Erfolg bei der Sportunion Leitner Allhartsberg die drei Punkte eingefahren.

Schon nach wenigen Minuten musste der Tabellenführer den ersten Schock verdauen. Maximilian Zanitti-Brunello brachte die Sportunion Allhartsberg per Freistoß in der siebten Minute nach vorn. Der Gast hatte noch nicht genug und Slavisa Maksimovic traf zum 2:0 (27.). Die Hintermannschaft des SV Gottsdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Anschlusstor von Riedler bleibt nur ein Ehrentreffer

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Aktion der Gastgeber. In der 48. Minute brachte Fabian Riedler den Ball im Netz von Sportunion Allhartsberg unter und stellte auf 2:1. Doch die Hoffnung hielt nicht lange an. Die Sportunion Leitner Allhartsberg führte schließlich das 3:1 durch Maksimovic herbei (54.). Für das 4:1 der Sportunion Allhartsberg sorgte Marcel Pronegg, der in Minute 73 zur Stelle war. Timo Hickersberger legte in der 84. Minute zum 5:1 für Sportunion Allhartsberg nach. Ein starker Auftritt ermöglichte der Sportunion Leitner Allhartsberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gottsdorf.

Trotz der Niederlage belegt der SV Gottsdorf/M./P. weiterhin den ersten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Die drei Punkte brachten für die Sportunion Allhartsberg keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Angriffsreihe von Sportunion Allhartsberg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 43 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Sportunion Leitner Allhartsberg derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der die Sportunion Allhartsberg ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für den SV Gottsdorf ist der ASK SAR Hausmening (Samstag, 16:30 Uhr). Sportunion Allhartsberg misst sich am selben Tag mit dem SCU Ybbsitz (17:30 Uhr).

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – Sportunion Leitner Allhartsberg, 1:5 (0:2)

84 Timo Hickersberger 1:5

73 Marcel Pronegg 1:4

54 Slavisa MaksimoviÄ? 1:3

48 Fabian Riedler 1:2

27 Slavisa MaksimoviÄ? 0:2

7 Maximilian Zanitti-Brunello 0:1

