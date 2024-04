Heimsieg gegen Neuhofen: Haag macht Boden gut

Spielberichte

1. Klasse West: Die Union Haag und die Union Neuhofen Fußball lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Haag wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto der Union Neuhofen gegangen.

Für den Führungstreffer der Union Haag zeichnete Stefan Nürnberger verantwortlich (22.).

Nr.7 Dursun Gösksin dribbelt den Ball exzellent durch alle vorbei und wird dann im 16er umgegrätscht und holt damit den Elfer raus. Sehr gute Aktion! janski, Ticker-Reporter

Robin Mayrhofer nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 30. Minute das Leder vom Elfmeterpunkt zum 2:0 ins Netz. Die Hintermannschaft von Neuhofen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Drei späte Treffer

In Halbzeit zwei dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe wieder Tore zu bewundern waren. Das 1:2 der Gäste stellte Manfred Gürtler sicher (85.). Kurz vor Schluss traf Peter Schöllhammer für Haag (91.). In der Nachspielzeit (98.) gelang Vitalij Ivanovics Maruska der Anschlusstreffer für die Union Neuhofen Fußball.

Langer Ball und die Nr 18 Robin Mayrhofer geht neben den Tormann vorbei und versucht den Ball aufs leere Tor zu schießen, da aber schon die Verteidgung da ist und den Ball zur Ecke klären. janski, Ticker-Reporter

Letzten Endes holte die Union Haag gegen die Union Neuhofen drei Zähler.

Bei Haag präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Die Trendkurve der Union Haag geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Haag liegt nun auf Platz acht. Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat die Union Haag derzeit auf dem Konto. Haag erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Neuhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Union Neuhofen Fußball bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Nun musste sich die Union Neuhofen schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Neuhofen bleibt angespannt. Gegen die Union Haag musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während Haag am kommenden Samstag die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf empfängt, bekommt es die Union Neuhofen Fußball am selben Tag mit dem SCU Günther St.Georgen/Y zu tun.

1. Klasse West: Union Haag – Union Neuhofen Fußball, 3:2 (2:0)

98 Vitalij Ivanovics Maruska 3:2

91 Peter Schöllhammer 3:1

85 Manfred Gürtler 2:1

30 Robin Mayrhofer 2:0

22 Stefan Nürnberger 1:0

