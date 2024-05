FCU Winklarn siegt in packender Partie gegen Sportunion Allhartsberg

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024

In einem spannenden Fußballmatch zwischen der Sportunion Allhartsberg und dem FCU Winklarn, konnte sich der Gast mit einem 3:1 durchsetzen. Eine Partie, die besonders in der zweiten Halbzeit mitreißend war und in der die Winklarner ihre Siegesserie fortsetzten.

Ein kampfbetontes Spiel nimmt Fahrt auf

Das Spiel begann intensiv, mit beiden Teams, die versuchten, das Spielgeschehen zu dominieren. In den ersten Minuten zeigte sich Winklarn mit einer guten Chance durch Attila Vida, der jedoch knapp am Tor vorbeischoss. Die Sportunion Allhartsberg hielt dagegen und suchte nach Möglichkeiten, durch das kompakte Mittelfeld der Gäste zu brechen. Trotz eines lebhaften Austauschs von Chancen gelang es beiden Mannschaften zunächst nicht, die gegnerischen Verteidigungen zu überwinden. Eine Weltklasseflanke von Tomas Brigant in der 29. Minute fand schließlich Simon Ebner, der mit einem Kopfball, unterstützt vom Pfosten, das erste Tor für Winklarn erzielte. Mit diesem 1:0 ging es in die Halbzeitpause, während das Spiel weiterhin offen und umkämpft blieb.

Allhartsberg schlägt zurück, doch Winklarn entscheidet das Spiel

Nach der Pause kam die Sportunion Allhartsberg stärker ins Spiel. Der Druck auf das Tor von Winklarn nahm zu, und in der 51. Minute gelang Jakob Schneckenreither der verdiente Ausgleich. Nach einem Glücksmoment vor dem Tor schloss er aus 16 Metern ab und markierte das 1:1. Die Partie war nun vollends offen, und beide Teams suchten nach der Möglichkeit, in Führung zu gehen. Winklarn versuchte es mit einem Freistoß, der jedoch knapp das Ziel verfehlte. Als die Partie sich dem Ende zuneigte, brachte der FCU Winklarn mit Matthias Mühlbachler, genannt "Mühli", einen Joker ins Spiel, der das Match entscheiden sollte. Innerhalb von drei Minuten, in der 78. und 80. Minute, erzielte Mühlbachler einen Doppelpack und brachte Winklarn mit 3:1 in Führung. Sein erster Treffer folgte auf einen Fehler des Allhartsberger Torhüters, während er beim zweiten einfach allein vor dem Tor stand und einschob.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten eine Sportunion Allhartsberg, die alles nach vorne warf, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Defensive von Winklarn stand sicher, und auch der Schlussmann hielt, was zu halten war. Mit diesem Sieg setzt Winklarn seine Siegesserie fort und blickt optimistisch auf das kommende Derby gegen Hausmening. Für die Sportunion Allhartsberg hingegen bleibt die Erkenntnis, dass man sich nicht aufgegeben, aber letztlich dem effektiveren Team unterlegen ist.

1. Klasse West: Sportunion Allhartsberg : Winklarn - 1:3 (0:1)

80 Matthias Mühlbachler 1:3

78 Matthias Mühlbachler 1:2

51 Jakob Schneckenreither 1:1

29 Simon Ebner 0:1

