Die Union Neuhofen sichert sich den Auswärtssieg beim SV Pöchlarn-Golling

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:37

Ein packendes Duell fand am Samstagnachmittag statt, als der SV Pöchlarn-Golling auf heimischem Rasen die Union Neuhofen empfing. Die Zuschauer wurden Zeugen eines Spiels, das an Spannung kaum zu übertreffen war und erst in der Schlussviertelstunde seine Entscheidung fand. Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, der mit einem knappen 1:2-Sieg für die Gäste aus Neuhofen endete.

Früher Rückstand und prompte Antwort

Der Spielauftakt gehörte den Gästen: Bereits in der 11. Minute brachte Vitalij Ivanovics Maruska die Union Neuhofen mit einem präzisen Schuss in Führung, was den frühen Spielverlauf deutlich prägte. Die Heimmannschaft des SV Pöchlarn-Golling zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und suchte sofort den Weg nach vorne. Diese Bemühungen wurden in der 22. Minute belohnt, als Joey Hochenauer für den Sportverein Pöchlarn-Golling den Ausgleich erzielte. Ein schönes Zuspiel verwertete er gekonnt, um den Spielstand auf 1:1 zu stellen. Die erste Halbzeit verlief weiterhin ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim 1:1 bis zum Halbzeitpfiff.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Spielhälfte knüpfte nahtlos an die intensiven Momente der ersten an. Beide Mannschaften spielten auf Sieg und ließen in Sachen Einsatz und Willen keine Wünsche offen. Die Neuhofener und der SV Pöchlarn-Golling schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 73. Minute, als Matthias Palmetshofer für Union Neuhofen das entscheidende Tor zum 1:2 schoss. Nach einer präzisen Flanke befand sich Palmetshofer in der richtigen Position und vollendete mit einem gekonnten Kopfball, der das Spiel zu Gunsten der Gäste entschied.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von den Versuchen des SV Pöchlarn-Golling, den Ausgleich zu erzielen. Trotz aller Bemühungen und einiger guter Gelegenheiten gelang es der Heimmannschaft jedoch nicht, den Ball ein zweites Mal im Netz unterzubringen. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit abpfiff, stand der Sieg für Union Neuhofen fest. Ein hart umkämpftes Spiel endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste, die sich über drei wichtige Punkte freuen konnten.

1. Klasse West: Pöchlarn-Golling : Neuhofen - 1:2 (1:1)

73 Matthias Palmetshofer 1:2

22 Joey Hochenauer 1:1

11 Vitalij Ivanovics Maruska 0:1

Details

