Dramatische Wendung sichert SCU Ybbsitz den Sieg gegen SG Ardagger/Viehdorf II

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:39

Ein packendes Fußballspiel fand am Samstag statt, als SG Ardagger/Viehdorf II zuhause auf SCU Ybbsitz traf. Die Gastgeber gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit, doch SCU Ybbsitz gelang eine beeindruckende Aufholjagd, die ihnen in den letzten Minuten des Spiels den Sieg sicherte. Mit einem Endstand von 2:3 erlebten die Zuschauer ein wahres Fußballspektakel, das bis zur letzten Minute Spannung versprach.

Frühe Führung für SG Ardagger/Viehdorf II

Bereits in der 8. Minute zeigte SG Ardagger/Viehdorf II ihre Absichten, als Kilian Hehenberger den Ball im Netz der Gäste versenkte und so das 1:0 erzielte. Der frühe Treffer gab dem Heimteam sichtlich Selbstvertrauen und sie dominierten die folgenden Minuten des Spiels. Hehenberger bewies erneut seine Torgefährlichkeit, indem er in der 28. Minute seinen zweiten Treffer markierte und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Bis zur Halbzeitpause gelang es SCU Ybbsitz nicht, eine Antwort auf die starke Leistung der Heimmannschaft zu finden, wodurch SG Ardagger/Viehdorf II mit einer komfortablen Führung in die zweite Halbzeit startete.

SCU Ybbsitz dreht das Spiel in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit zeigte ein völlig anderes Bild. SCU Ybbsitz kam mit erneuertem Elan aus der Kabine und begann, Druck auf die Verteidigung von SG Ardagger/Viehdorf II auszuüben. Diese Bemühungen trugen in der 61. Minute Früchte, als Roman Svrcek den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Die Gastgeber schienen verunsichert, und SCU Ybbsitz nutzte diese Phase, um weiter nach vorne zu drängen. In der 86. Minute gelang Felix Wodicka der Ausgleich, der das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Elias Huber in der 90. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:3 für SCU Ybbsitz erzielte und damit die dramatische Wende komplett machte.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem Sieg für SCU Ybbsitz, die eine beeindruckende Aufholjagd zeigten und bewiesen, dass im Fußball nichts unmöglich ist. SG Ardagger/Viehdorf II muss sich nun von dieser Niederlage erholen und ihre Fehler analysieren, während SCU Ybbsitz den Schwung dieses Sieges mit in die kommenden Spiele nehmen wird.

1. Klasse West: Ardagger/Viehdorf II : Ybbsitz - 2:3 (2:0)

92 Elias Huber 2:3

86 Felix Wodicka 2:2

61 Roman Svrcek 2:1

28 Kilian Hehenberger 2:0

8 Kilian Hehenberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.