SCU St.Georgen/Y triumphiert über SV Neumarkt

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse West setzte sich SCU St. Georgen/Y. mit 3:1 gegen SV Neumarkt am Samstag im Zuge der 27. Runde durch. Der Spielverlauf war geprägt von intensiven Momenten, die die Fans beider Teams in Atem hielten. Das Heimteam behielt final jedoch die Oerbahdn.

Ein turbulenter Spielbeginn

Das Match begann unter schwierigen Wetterbedingungen, doch der SCU St. Georgen/Y. ließ sich davon nicht beeindrucken. Trotz anfänglicher Wetterkapriolen, die die Region rund um St. Georgen/Y. größtenteils verschonte, hatten beide Teams mit einem rutschigen Spielfeld zu kämpfen. Der SV Neumarkt nutzte seine erste große Chance im Spiel: In der 33. Minute erzielte Marcel Fuchs mit einem spektakulären Volleyschuss nach einem indirekten Freistoß das 0:1. Die Antwort der St. Georgener ließ jedoch nicht lange auf sich warten, und in der 40. Minute glich der SCU durch einen direkt verwandelten Freistoß von Martin Klabnik zum 1:1 aus.

Zweite Halbzeit voller Unterhaltungswert

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die St. Georgener den Druck und setzten Neumarkt mit hohem Pressing unter Druck. Dies zahlte sich aus, als der Sportclub Union St. Georgen/Y. in der 47. Minute durch einen Elfmeter von Martin Privrel in Führung ging. Der Elfmeter wurde souverän verwandelt und brachte die Heimmannschaft mit 2:1 in Front. Die Partie blieb weiterhin hart umkämpft, und die Gäste kämpften verbissen um den Ausgleich.

In der 71. Minute dann die Vorentscheidung: Nach einem indirekten Freistoß kam es zu einem Durcheinander im Strafraum der Gäste, das der SCU St. Georgen/Y. zum 3:1 nutzte - Lukas Blauensteiner traf ins eigene Tor.

Die letzten Minuten des Spiels waren von weiteren hitzigen Diskussionen und einem spürbaren Engagement beider Mannschaften geprägt. Dennoch blieb es beim 3:1 für den SCU St. Georgen/Y., der mit diesem Heimsieg wichtige Punkte sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Rammlihnrein erstellt.

