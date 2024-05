Union Haag siegt knapp gegen ASK Hausmening

Spielberichte

In einem spannenden Duell in der 28. Runde der 1. Klasse West setzte sich Union Haag knapp mit 2:1 gegen den ASK Hausmening durch. Obwohl die Gastgeber früh in Führung gingen, schafften es die Haager, das Spiel zu drehen und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Herausragende Leistungen zeigten dabei Soma Lörinczy auf Seiten der Hausmeninger und Robin Mayrhofer für die Union Haag.

Früher Führungstreffer für den ASK Hausmening

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 5. Minute brachte Soma Lörinczy den ASK Hausmening in Führung. Nach einem schnellen Angriff und einer präzisen Hereingabe setzte Lörinczy den Ball unhaltbar ins Netz und sorgte somit für das frühe 1:0 der Gastgeber. Die Fans des Arbeitersportklubs Hausmening jubelten ausgelassen, während die Gäste aus Haag erst einmal geschockt schienen.

In der Folgezeit entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften hart aber fair zu Werke gingen. Die Haager bemühten sich um den Ausgleich, doch die Abwehr des ASK Hausmening stand zunächst sicher und ließ keine großen Chancen zu. In der 29. Minute nahm Union Haag einen ersten Wechsel vor: Ertan Göksin verließ das Feld, und Simon Zeitlhofer kam neu ins Spiel.

Union Haag schlägt zurück

In der 35. Minute gab es dann einen Aufreger: Die Union Haag erhielt einen Elfmeter zugesprochen. Dursun Göksin trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich. Dieser Treffer beflügelte die Gäste und sorgte für eine spannende Schlussphase der ersten Halbzeit, die jedoch ohne weitere Tore zu Ende ging.

Nach der Halbzeitpause blieb das Spiel intensiv und beide Teams suchten die Entscheidung. Die Defensivreihen standen jedoch meist sicher, sodass sich lange Zeit keine klaren Torchancen ergaben. Die Partie wurde zunehmend von taktischen Überlegungen und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt.

Erst in den letzten Minuten des Spiels gelang es Union Haag, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 86. Minute war es Robin Mayrhofer, der nach einem schnellen Konter zum 2:1 für die Gäste traf. Der ASK Hausmening versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Haager Verteidigung hielt stand.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war die knappe Niederlage des ASK Hausmening besiegelt. Trotz der frühen Führung und einer insgesamt engagierten Leistung reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn. Union Haag zeigte sich in den entscheidenden Momenten abgeklärter und konnte somit drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze einfahren.

Das Ergebnis von 2:1 zugunsten von Union Haag war schließlich das Resultat einer hart umkämpften Partie, in der beide Mannschaften ihr Bestes gaben. Für den ASK Hausmening bleibt die Erkenntnis, dass frühe Führungen nicht immer zum Sieg reichen und dass es in der 1. Klasse West auf jede Minute ankommt.

1. Klasse West: Hausmening : Haag - 1:2 (1:1)

86 Robin Mayrhofer 1:2

37 Dursun Göksin 1:1

5 Soma Lörinczy 1:0

