SG Ardagger/Viehdorf II fegt über SU Aschbach mit klarem 5:0-Sieg hinweg

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:58

In einem dominanten Spiel konnte die SG Ardagger/Viehdorf II einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen die SU Aschbach einfahren. Von Beginn an zeigte sich die Heim-Mannschaft überlegen und ließ den Gästen kaum eine Chance. Mit zwei Toren in der ersten Halbzeit und drei weiteren Treffern in der zweiten Hälfte sicherten sich die Gastgeber einen deutlichen Erfolg.

Dominante erste Halbzeit der SG Ardagger/Viehdorf II

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und schon früh zeigte sich die SG Ardagger/Viehdorf II als das stärkere Team. In den ersten 20 Minuten blieb es jedoch ohne nennenswerte Torchancen, da beide Mannschaften noch vorsichtig agierten und sich abtasteten. Doch dann schlug die Heim-Mannschaft zu: In der 25. Minute brachte Marius-Stefan Albu die SG Ardagger/Viehdorf II mit 1:0 in Führung. Er verwertete einen präzisen Stangler von Sebastian Auer von der linken Seite.

Ardagger einfach kompakter - Aschbach in der Defensive sehr anfällig. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Nur fünf Minuten später folgte das nächste Highlight. Ein Freistoß von Alexander Frisch fand seinen Weg vorbei an der Mauer und landete im Kreuzeck. Die SG Ardagger/Viehdorf II ging somit mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause. Die Aschbacher schienen vor allem in der Defensive anfällig zu sein, was von den Gastgebern eiskalt ausgenutzt wurde.

Regen und weitere Treffer in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Getümmel im Strafraum der Aschbacher, bei dem die Gäste dreimal auf der Linie klären konnten.

Getümmel im Srrafraum von Aschbach und 3x auf der Linie gerettet! Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Die SG Ardagger/Viehdorf II erhöhte den Druck weiter und kam in der 55. Minute zum dritten Treffer. Wieder war es Alexander Frisch, der mit einem scharfen Flachschuss nach einem Freistoß das Tor erzielte und seine starke Leistung krönte.

Der ohnehin schon schwere Stand der Gäste wurde durch heftigen Regen in der zweiten Halbzeit noch schwieriger. In der 65. Minute vergab Hehenberger eine große Chance, als er einen Stanglpass von Auer am Fünfmeterraum nicht verwerten konnte. Kurz darauf schoss Auer aus sieben Metern über das Tor.

Doch die SG Ardagger/Viehdorf II ließ sich von diesen vergebenen Chancen nicht beirren. In der 87. Minute war es erneut Sebastian Auer, der eine Hereingabe von Seisenbacher zum 4:0 verwertete. Den Schlusspunkt setzte Alexander Frisch, dessen Ecke in der 90. Minute von einem Aschbacher ins eigene Tor abgefälscht wurde. Damit erzielte die Heim-Mannschaft das 5:0 und besiegelte den Endstand.

Die SG Ardagger/Viehdorf II zeigte in dieser Partie eine beeindruckende Leistung und dominierte die SU Aschbach in allen Belangen. Mit diesem klaren Sieg festigten sie ihre Position in der 1. Klasse West und konnten wichtige Punkte sammeln.

1. Klasse West: Ardagger/Viehdorf II : Aschbach - 5:0 (2:0)

90 Alexander Frisch 5:0

87 Sebastian Auer 4:0

55 Alexander Frisch 3:0

30 Alexander Frisch 2:0

25 Marius-Stefan Albu 1:0

